Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTurizm
ABONE OL

Palandöken'de doluluk oranı yüzde 80'e yaklaştı

Yarıyıl tatilinde Palandöken'deki otellerdeki doluluk yüzde 80'e yaklaştı

Palandöken'de doluluk oranı yüzde 80'e yaklaştı
AA

Teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, uluslararası standartlarda uzun pistleri, kar kalitesi ve eşsiz doğa manzaralarıyla öne çıkan kış turizm merkezi Palandöken, yarıyıl tatili için gelecek yerli ve yabancı misafirlerini bekliyor.

"Kış turizminin parlayan kenti" olarak öne çıkan ve Palandöken Kayak Merkezi ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Erzurum, sömestir tatilinde öğretmen, öğrenci ve velileri ağırlamak için hazır.

Havalimanına 20, kent merkezine ise sadece 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunmanın yanı sıra birçok kış sporunun rahatlıkla yapılabildiği kayak merkezi, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, uluslararası standartlarda uzun pistleri, kar kalitesi ve eşsiz doğasıyla da öne çıkıyor.

Palandöken Dağı'ndaki pistlerde kurulan aydınlatma sistemleriyle gece kayağının da yapıldığı şehri ziyaret eden misafirler, tarihi ve turistik mekanları gezip yöresel lezzetlerden tadabiliyor.

Kış sezonunda yerli ve yabancı turistlerle dolup taşan kayak merkezinde yarıyıl tatilinde otellerdeki doluluk yüzde 80'e yaklaşıyor.

Palandöken'de hizmet veren bir otelin genel müdürü Ömer Akça, Palandöken'deki otelciler olarak sömestir tatiline tamamen hazır olduklarını söyledi.

Otellerin tamamının Kültür ve Turizm Bakanlığının vermiş olduğu Güvenli Sertifikasyon Belgesi'ni aldığını ifade eden Akça, şöyle konuştu:

"Palandöken'de sömestir tatilinin başlamasıyla otellerdeki doluluk oranı yüzde 70-75 civarına ulaşmış durumda. Zaten bizler limitlerin altında tam doluluk oluşmadan rezervasyon alıyoruz. Çünkü burada da sosyal mesafeye uyarak tatil imkanı sağlıyoruz. Şu an Palandöken'deki pistlerde yaklaşık 1 metre sıkıştırılmış kar var. Hava durumu gelecek hafta sonuna kadar da güneşli gözüküyor. Misafirlerimizin tamamına yakını İstanbul, İzmir ve Ankara'dan gelen yerli misafir. Bunlar da sömestiri değerlendirmek için 3-4 günlük tatil için Palandöken'i tercih ediyor."

REZERVASYONLAR ARTIYOR

Akça, Palandöken'e gelecek misafirlere 12 saat kesintisiz kayak keyfi garantisi verdiklerini belirterek, pistlerin yüzde 100'nün şu an kayak için açık olduğunu dile getirdi.

Bir başka otelin genel müdürü Ali Güney de sömestir tatili için gelecek misafirleri en iyi şekilde ağırlayacaklarını anlattı.

Türkiye'nin en iyi kayak pistinin Palandöken'de olduğunu aktaran Güney, kayak merkezlerinde fazlasıyla doğal kar bulunduğuna işaret etti.

Güney, rezervasyonların her geçen gün arttığını belirterek, tüm kayakseverleri sömestir tatili için Palandöken'e davet etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Erciyes'teki tesislerde sömestr yoğunluğu
TURİZMErciyes'te sömestr yoğunluğu
Yakınları ziyaret için 3 ayda 7.9 milyar lira harcadık
TURİZMEş dost ziyaretine 7.9 milyar TL
Turizm sektörü bu sezon daha fazla turist bekliyor
TURİZM'Sektör olarak yeni sezona hazırız'
Hanehalkı yurt içi turizm verilerini açıklandı
TURİZMToplam seyahat sayısı yüzde 32 azaldı
BM Dünya Turizm Örgütü Elçiliği'ne Türk işadamı seçildi
TURİZMTürk işadamı BM'nin Turizm Elçisi oldu
İngilizlerin tercihi 2020'de yine Muğla oldu
TURİZMİngiliz turistin tercihi Muğla oldu
Antalya 2020'de 175 ülkeden misafir ağırladı
TURİZMAntalya'ya 3.5 milyon turist geldi
Online seyahat hizmetlerine sıkı denetim - Haberler
TURİZMOnline seyahat hizmetlerine sıkı denetim
SON DAKİKA HABERLERİ: Şanlıurfa'da yeni Göbeklitepe bulundu!
TURİZM'Şanlıurfa'da yeni Göbeklitepe bulundu'
Sağlık turizmi 2021'den umutlu
TURİZM"2020 yüzde 20 kayıpla kapandı"