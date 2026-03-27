        Pamela Anderson yapay zeka karşıtı moda kampanyasında makyajsız ve filtresiz poz verdi

        Pamela Anderson yapay zeka karşıtı moda kampanyasında makyajsız ve filtresiz poz verdi

        2023'te makyaj yapmayı bırakan Pamela Anderson, yapay zeka karşıtı moda kampanyası için kamera karşısına makyajsız çıktı, rötuş yaptırmadı

        Giriş: 27.03.2026 - 15:02 Güncelleme:
        Makyajsız ve rötuşsuz Pamela

        Son yıllarda doğal güzelliğin savunucusu olarak ön plana çıkan Pamela Anderson, Aerie moda markasının yeni yapay zeka karşıtı kampanyasının yüzü oldu. Anderson, markanın pazarlamasında asla yapay zeka tarafından oluşturulmuş bedenler veya insanlar kullanmayacağına dair taahhüdünü pekiştirirken, rötuşsuz ve makyajsız olarak reklamda görünüyor.

        Anderson reklamda, bir yapay zeka programına sesli komutlar okuyarak onu gerçekçi bir şey üretmeye ikna etmeye çalışıyor. "Bir kadın model oluştur", "Onu daha mutlu, daha neşeli yap", "İki model daha ekle. Hepsi benzersiz görünmeli", "Onları gerçek hissettir" şeklinde komutlar veren Anderson, program istenen sonucu vermediğinde, bir grup modelle buluşuyor ve birlikte fotoğraf çekimi için poz veriyorlar, gülüyorlar. Anderson, "Bunu siz yönlendiremezsiniz" diyor.

        Anderson, verdiği röportajda, "Yapay zeka görüntülerine dikkat çekmenin zekice bir yolu olduğunu düşündüm, çünkü bu çok endişe verici" dedi. "Bir kadın, bir tüketici, bir anne olarak her zaman şunu düşünüyorum: Neler oluyor? Yapay zeka ile gerçek arasındaki fark nedir? Bunu nasıl bileceğiz? Moda dergilerine bakıp rötuşlanmış ünlüler ve modeller görmek zaten zaman zaman moral bozucu oluyordu, ama bu bambaşka bir seviye" ifadesini kullandı.

        Kampanya, markanın Ekim 2025'te yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüleri yasaklama taahhüdüne dayanıyor. Ayrıca markanın 2014'te reklamlarda vücut rötuşunu durdurma sözünün bir uzantısı niteliğinde.

        Bu kampanya, yapay zeka tarafından üretilen görsellerin moda endüstrisinde giderek yaygınlaştığı bir dönemde geliyor. Prada, Gucci ve Valentino gibi markalar son kampanyalarına yapay zeka görsellerini dahil etti ve bu durum internette geniş çaplı eleştirilere yol açtı. H&M ise gerçek modellerin dijital ikizlerini kullandı. Zalando, 2024 yılının sonlarında editoryal görsellerinin yüzde 70'inin yapay zeka tarafından oluşturulduğunu bildirdi.

