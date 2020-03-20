Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 67 yaşındaki Pitino'nun kontratının karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiği duyuruldu.
THY Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Panathinaikos, 28 haftada aldığı 14 galibiyetle 6. sırada bulunuyor.
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