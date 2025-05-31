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        Panathinaikos - Olympiakos: 80-68 (MAÇ SONUCU)

        Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, Yunanistan Basketbol Ligi final serisi ilk maçında Olympiakos'u OAKA'da 80-68 yenerek 1-0 öne geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 00:01 Güncelleme: 31.05.2025 - 00:01
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        Ataman'lı Panathinaikos, Olympiakos'u devirdi
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        Yunanistan Basketbol Ligi final serisi ilk maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, Olympiakos’u 80-68 yenerek seride 1-0 öne geçti.

        Nikos Galis Salonu'ndaki (OAKA) karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-19 üstünlükle tamamlayan Panathinaikos, soyunma odasına 42-34 önde gitti. Üçüncü çeyreği de 58-50 galip bitiren Panathinaikos maçı da 80-68 kazandı.

        Serinin ikinci maçı Olympiakos'un ev sahipliğinde 1 Haziran Pazar günü oynanacak.

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