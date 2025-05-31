Panathinaikos - Olympiakos: 80-68 (MAÇ SONUCU)
Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, Yunanistan Basketbol Ligi final serisi ilk maçında Olympiakos'u OAKA'da 80-68 yenerek 1-0 öne geçti.
Yunanistan Basketbol Ligi final serisi ilk maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, Olympiakos’u 80-68 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Nikos Galis Salonu'ndaki (OAKA) karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-19 üstünlükle tamamlayan Panathinaikos, soyunma odasına 42-34 önde gitti. Üçüncü çeyreği de 58-50 galip bitiren Panathinaikos maçı da 80-68 kazandı.
Serinin ikinci maçı Olympiakos'un ev sahipliğinde 1 Haziran Pazar günü oynanacak.