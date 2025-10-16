Pape Gueye: Hayalim Premier Lig’de oynamak

Süper Lig'de Kasımpaşa’nın sezon başında kadrosuna kattığı 25 yaşındaki futbolcu Pape Habib Gueye, Süper Lig’deki hedefleri, Teknik Direktör Shota Arveladze ile ilişkisi, gol krallığı yarışı gibi birçok konuda açıklamalarda bulundu.

İLK 3 MAÇ HAYAL KIRIKLIĞIYDI Pape Gueye, Trendyol Süper Lig’de sezonun ilk haftalarında istedikleri sonuçları alamadıklarını ancak takım olarak geri dönüşe inandıklarını söyledi. Gueye, "İlk 3 maç bizim için hayal kırıklığı oldu. İstediğimiz puanları alamadık. Aslında çok kötü performans göstermedik. Puan alabileceğimiz maçlar oldu ama ilk 3 maç özelinde bunu başaramadık. Fakat 3 maç sonrasında çok iyi oyuncularımız olduğunu, güçlü iyi bir takım olduğumuzu, buradan geri dönebileceğimizi biliyorduk. Sonrasında oynadığımız maçta aldığımız galibiyet ve o form durumu, kendimize olan inancımız da bu sonuçları getirdi" ifadelerini kullandı. REKLAM SÜPER LİG'E ADAPTASYON SORUNU YAŞAMADIM Kariyeri boyunca farklı ülkelerde forma giydiğini hatırlatan Senegalli futbolcu, yeni bir ülkeye alışmanın kendisi için zor olmadığını dile getirdi. Gueye, "Süper Lig’de takımlar futbol oynamayı seviyor. Ben de bu rekabetin parçası olmayı seviyorum. O yüzden adaptasyonla alakalı problem yaşamadım" şeklinde konuştu. Süper Lig’in kalitesine de değinen 26 yaşındaki futbolcu, Türkiye’de hem fiziksel hem teknik olarak iyi futbolcuların bulunduğunu belirtti.

LİGDE EN ÇOK GOL ATAN OYUNCU OLMAK İSTİYORUM Ligde 3 golü bulunan başarılı futbolcu, hem kişisel hem de takım hedefleri sorulduğunda ise net konuştu. "Elimden geldiğince takıma yardımcı olmak ve gol atmak istiyorum. Ligde en çok gol atan oyuncu olmak istiyorum" diyen Kasımpaşa’nın santrforu, takım hedeflerine yönelik de, "Herkesin sonunda mutlu olduğu önemli bir başarı kazanmak istiyorum. Takım olarak sezon sonunda herkesin aldığımız sonuçlardan, elde ettiğimiz sıralamadan mutlu olmasını istiyorum" cümlelerine yer verdi. SHOTA ARVELADZE BANA GÜVEN VERİYOR Teknik Direktör Shota Arveladze ile iyi bir ilişkisi olduğunu sözlerine ekleyen lacivert-beyazlı oyuncu, hocasının kendisine güvendiğini ve bunun sahadaki performansına olumlu yansıdığını söyledi. Gueye, "Kendimi çok iyi ve rahat hissediyorum. Çünkü futbolda size güvenilmesi çok önemlidir. Ben de elimden geldiğince bu güveni boşa çıkarmamaya çalışıyorum. Shota Arveladze hocanın bana verdiği güveni sahada en iyi şekilde göstermeye çalışıyorum ve bu güven sayesinde kendimi çok iyi ve rahat hissediyorum" dedi. REKLAM

TECRÜBELERİNİ VE TAVSİYERLERİNİ BENİMLE PAYLAŞIYOR Eski bir santrfor olan Shota Arveladze’nin tecrübe ve tavsiyelerini kendisiyle paylaştığından da bahseden Pape Gueye, "Çoğu zaman tecrübelerini ve tavsiyelerini benimle paylaşıyor. Ne yapmam, nerede pozisyon almam gerektiği konusunda tavsiyeler veriyor. Ben de zaten öğrenmek ve gelişmek için buradayım. Onu dinliyorum ve tavsiyelerini uygulamaya çalışıyorum" diye konuştu. DİAGNE HARİKA BİR OYUNCU Kasımpaşa’da daha önce forma giyen vatandaşı Mbaye Diagne hakkında da açıklamalarda bulunan Gueye, şunları aktardı: "Diagne harika bir oyuncu. Burada fantastik bir iş yaptı. Benim de amacım gittiğim her takımda olabildiğince gol atabilmek ve kulübe yardımcı olabilmek. Diagne’yi biliyorum ama çok fazla tanımıyorum. O yüzden gelmeden önce konuşma fırsatımız olmadı. Çok iyi bir oyuncu. Belki sonrasında konuşma şansımız olur." dedi

BURAYA GELMEDEN ÖNCE KULÜBÜ BİLİYORDUM Pape Gueye, transfer sürecinde Kasımpaşa hakkında bilgi sahibi olduğunu söyleyerek, "Buraya gelmeden önce Kasımpaşa ile ilgili bilgi sahibiydim. Mamadou Fall uzun yıllardır tanıdığım bir arkadaşım. Böyle bir fırsat çıkınca menajerimle konuştum ve bizim için çok iyi olacağını söyledim" dedi. REKABET BÜYÜK AMA ODAK NOKTAM KENDİMİM Süper Lig’de Victor Osimhen, Tammy Abraham, Paul Onuachu ve En Nesyri gibi önemli forvetlerin bulunduğunu hatırlatan Gueye, "Böyle büyük isimlerle rekabet içerisinde olmak tabii ki çok iyi. Ama ben her zaman kendime odaklanıyorum. Ben de büyük isimlerden birisi olmak için çabalıyorum ve performans gösteriyorum. Günün sonunda odaklandığım şey kendi performansım" değerlendirmesinde bulundu. REKLAM Gol krallığı yarışına da değinen 26 yaşındaki oyuncu, "Şu an önemli olan takım olarak en iyi performansı gösterebilmek. Sezon sonunda gol krallığı listesinde zirvede olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

SAHADA FARKLI ROLLER ÜSTLENEBİLİYORUM Gueye, hücumun her bölgesinde görev yapabildiğini söyledi. Golcü futbolcu, "Her pozisyonda oynadığımda da farklı özelliklerim ortaya çıkıyor. Santrfor oynadığımda daha çok topu tutan, ceza sahasında etkili bir oyuncu oluyorum. Orta saha oynadığımda takım için şans oluşturmaya çalışan bir oyuncu, kanatta görev aldığımda ise adam eksilten bir oyuncu oluyorum" ifadelerini kullandı. Pape Gueye, futbolda örnek aldığı ismin ise Cristiano Ronaldo olduğunu aktardı. FENERBAHÇE MAÇI GÜÇLÜ MANTALİTEMİZİ GÖSTERDİ Süper Lig’in 6. haftasında iç sahada oynadıkları Fenerbahçe mücadelesinde erken gol yemeleri ve 10 kişi kalmalarına rağmen güçlü bir duruş sergilediklerini ve mağlubiyeti asla kabul etmediklerini dile getiren Gueye, "Fenerbahçe maçı çok sertti. Çok iyi bir rakibe karşı oynadık. İlk yarının sonlarında kırmızı kart gördük. Ama günün sonunda gereken şey o maç özelinde güçlü mantalitemizi devam ettirmekti. Birbirimiz için mücadele etmeye devam etmek ve kompakt oyunumuzu sürdürmekti. Zaten maç boyunca da bunu yaptık. Hiçbir şekilde mağlubiyeti kabul etmedik mental olarak da. Puana ihtiyacımız olduğu için de puan aldık. Daha sonra oynadığımız maçlarda da aynı mantaliteyi sürdürdük ve umarım sezon boyunca bu şekilde devam edebiliriz. Çünkü birbirimiz için mücadele etmek, bunu sürdürmek ve zihinsel olarak güçlü olmak umarım sezon boyunca bize istediğimiz sonuçları kazandırır" dedi.