Paraşüt kazasında yaralanan Ege Su, yaşam savaşını kaybetti
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 23 gün önce yamaç paraşütü kazasında yaralanan 24 yaşındaki Ege Su Arslan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Pamukkale'de paraşüt kazasında yaralanan Ege Su Arslan, Denizli Devlet Hastanesi'ndeki yaşam savaşını kaybetti.
Arslan, 24 Şubat'ta yamaç paraşütü yapmak için Dinamit Tepesi'ne çıkmış, atlayışını yaptıktan bir süre sonra F.K'nin (25) kullandığı yamaç paraşütüyle havada çarpışmış, yedek paraşütü açılmayan Arslan yere sert şekilde düşerek yaralanmıştı.
Genç kız, kaldırıldığı hastanede 21 gün sonra hayatını kaybetti. Ege Su'nun aile ve yakınları acı haberle yasa boğuldu.