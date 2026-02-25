Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Parçalı Yıllar' filminin galası gerçekleşti

        Levent Özdilek: Hem gülüp hem de dramla karşılaşacaklar

        Başrollerini; Yetkin Dikinciler, Mine Çayıroğlu, Levent Özdilek ve İlkin Tüfekçi'nin paylaştığı 'Parçalı Yıllar' filminin galası gerçekleşti. Filmin konusu hakkında konuşan Özdilek, "İzleyenler hem gülecek hem de derin bir dramla karşılaşacak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2026 - 10:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hem gülüp hem de dramla karşılaşacaklar"
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yapımcılığını Kaymaz Film Production & Burus Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini ve senaristliğini Hasan Tolga Pulat'ın yaptığı 'Parçalı Yıllar' filminin galası gerçekleşti.

        Başrollerini Yetkin Dikinciler, Mine Çayıroğlu, Levent Özdilek ve İlkin Tüfekçi’nin paylaştığı filmin diğer önemli rollerinde Necmi Yapıcı ve usta oyuncu Bilge Şen yer alıyor.

        Geceye, filmin oyuncuları; Yetkin Dikinciler, Levent Özdilek, Mine Çayıroğlu, Bilge Şen, İlkin Tüfekçi, Gizem Terzi, Derya Şensoy ve Kaan Kayasan'ın yanı sıra; Derya Baykal, Ferhan Şensoy, Cem Öğet, Asena Tuğal, Barış Baktaş, Yağız Can Konyalı, Hüseyin Avni Danyal, Rodi Kayım, Emre Kızılırmak ve Ahmet Güneştekin gibi birçok ünlü isim katıldı.

        REKLAM
        Derya Şensoy
        Derya Şensoy

        "BİR YÜZLEŞME FİLMİ"

        Yetkin Dikinciler: 1975-1980 yılları arasında hem dünyada hem de Türkiye'de yaşanan buhranlar sürecinde, ülkemizin yaşadığı ambargo dönemindeki ekonomik, sosyal ve ahlaki çöküşün bir izdüşümü bu film. Dolayısıyla bir yüzleşme filmi diyebiliriz. İnsanlar, 'Parçalı Yıllar' metaforuyla siyasi nedenlerden dolayı neredeyse birbirlerini parçalıyorlardı. Kendi hayalleriyle başına gelenler arasında mücadele eden trajik bir karakteri canlandırıyorum. Bir dönem filmi olmasının yanı sıra günümüzle de bağ kuran bir yapım. 'Aytekin Aktaş', dışarıdaki büyük gürültüye rağmen iç sesini dinlemeye çalışan bir insan.

        Yetkin Dikinciler
        Yetkin Dikinciler
        REKLAM

        "FİLMİ İZLEYENLER HEM GÜLECEK HEM DE DERİN BİR DRAMLA KARŞILAŞACAKLAR"

        Levent Özdilek: Bu film, dramatik yapısının ötesinde o döneme tanıklık ediyor. Türkiye’de o yıllar adeta yaşanmamış gibi yok sayıldı. ‘Parçalı Yıllar’, 1975-80 arasında parçalanmış Türkiye’ye bir belgedir. İzleyenler hem gülecek hem de derin bir dramla karşılaşacak. Özellikle yeni jenerasyonun o dönemi öğrenmesi açısından çok kıymetli bir yapım.

        Levent Özdilek
        Levent Özdilek

        Mine Çayıroğlu: Çok mutluyum. Çok kıymetli bir oyuncu kadrosuyla çalıştık. Kısa sürede çok iyi bir projeye imza attık. Film, o dönemin samimi bir eleştirisini sunuyor. Asuman karakteri üzerinden aile bağlarının önemini, fedakârlığı ve sevginin gerçek gücünü anlatıyoruz. Seyirciyle güçlü bir bağ kuracağımıza inanıyorum.

        REKLAM
        Mine Çayıroğlu
        Mine Çayıroğlu

        Bilge Şen: Filmi büyük bir keyifle çektik. Bugüne kadar o yılları konu alan pek bir yapım yapılmadı. Yönetmenimize cesareti için teşekkür ediyorum. Altı ödüllü bir filmde yer alıyoruz. Tüm seyircilerimizi sinemaya bekliyoruz.

        Bilge Şen
        Bilge Şen

        İlkin Tüfekçi ise dönemin zorluklarına vurgu yaparak şunları söyledi: Eğer konu yalnızca 'erotik dönem' olarak anılırsa bu çok yüzeysel kalır. O süreçte aktör ve aktrislerin yaşadığı zorluklar, zorbalıklar ve ağır bedeller var. Film hem güldüren hem de tokat gibi çarpan yönlere sahip. O dönemin tüm aktrislerinin ruhları şad olsun.

        İlkin Tüfekçi
        İlkin Tüfekçi
        REKLAM

        Filmin senaristi ve yönetmeni Hasan Tolga Pulat ise şu açıklamayı yaptı: Türkiye'de çok fazla anlatılmayan bir döneme samimi ve dürüst bir yerden bakmaya çalıştık. Umarım film seyirciyle güçlü ve samimi bir bağ kurar. Herkesi sinemaya bekliyoruz.

        'PARÇALI YILLAR' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        1970'li yılların Türkiye'sinde, Amerikan ambargosunun yarattığı ekonomik krizin sinema sektöründe köklü bir dönüşüme yol açtığı dönemi konu alan ve Türk sinemasının karanlıkta kalmış bir sayfasını beyazperdeye taşıyor.

        Film, 27 Şubat'ta gösterime girecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndan konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:(MEB'in Ramazan genelgesi) "Genelgede ifade edildiği üzere modelin merkezinde değer çerçevesi esastır. Bu genelgenin neresi yanlıştır? Ramazan ayı etkinliklerine Talibanl...
        #Parçalı Yıllar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı
        Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Çıldır Gölü'ne erken gelen martılar, buzla karşılaştı!
        Çıldır Gölü'ne erken gelen martılar, buzla karşılaştı!
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Epstein baskısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
        Epstein baskısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
        Kadavradan yağ transferi
        Kadavradan yağ transferi
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        HAK-İŞ’ten asgari ücret önerisi
        HAK-İŞ’ten asgari ücret önerisi
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        2 kişi rezidansta ölü bulundu
        2 kişi rezidansta ölü bulundu
        Bodo/Glimt destanı!
        Bodo/Glimt destanı!
        17 yıldır kayıp olan Ebru’nun öldürüldüğü ortaya çıktı
        17 yıldır kayıp olan Ebru’nun öldürüldüğü ortaya çıktı