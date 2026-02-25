Yapımcılığını Kaymaz Film Production & Burus Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini ve senaristliğini Hasan Tolga Pulat'ın yaptığı 'Parçalı Yıllar' filminin galası gerçekleşti.

Başrollerini Yetkin Dikinciler, Mine Çayıroğlu, Levent Özdilek ve İlkin Tüfekçi’nin paylaştığı filmin diğer önemli rollerinde Necmi Yapıcı ve usta oyuncu Bilge Şen yer alıyor.

Geceye, filmin oyuncuları; Yetkin Dikinciler, Levent Özdilek, Mine Çayıroğlu, Bilge Şen, İlkin Tüfekçi, Gizem Terzi, Derya Şensoy ve Kaan Kayasan'ın yanı sıra; Derya Baykal, Ferhan Şensoy, Cem Öğet, Asena Tuğal, Barış Baktaş, Yağız Can Konyalı, Hüseyin Avni Danyal, Rodi Kayım, Emre Kızılırmak ve Ahmet Güneştekin gibi birçok ünlü isim katıldı.

Derya Şensoy

Yetkin Dikinciler: 1975-1980 yılları arasında hem dünyada hem de Türkiye'de yaşanan buhranlar sürecinde, ülkemizin yaşadığı ambargo dönemindeki ekonomik, sosyal ve ahlaki çöküşün bir izdüşümü bu film. Dolayısıyla bir yüzleşme filmi diyebiliriz. İnsanlar, 'Parçalı Yıllar' metaforuyla siyasi nedenlerden dolayı neredeyse birbirlerini parçalıyorlardı. Kendi hayalleriyle başına gelenler arasında mücadele eden trajik bir karakteri canlandırıyorum. Bir dönem filmi olmasının yanı sıra günümüzle de bağ kuran bir yapım. 'Aytekin Aktaş', dışarıdaki büyük gürültüye rağmen iç sesini dinlemeye çalışan bir insan.

Yetkin Dikinciler

"FİLMİ İZLEYENLER HEM GÜLECEK HEM DE DERİN BİR DRAMLA KARŞILAŞACAKLAR"

Levent Özdilek: Bu film, dramatik yapısının ötesinde o döneme tanıklık ediyor. Türkiye’de o yıllar adeta yaşanmamış gibi yok sayıldı. ‘Parçalı Yıllar’, 1975-80 arasında parçalanmış Türkiye’ye bir belgedir. İzleyenler hem gülecek hem de derin bir dramla karşılaşacak. Özellikle yeni jenerasyonun o dönemi öğrenmesi açısından çok kıymetli bir yapım.

Levent Özdilek

Mine Çayıroğlu: Çok mutluyum. Çok kıymetli bir oyuncu kadrosuyla çalıştık. Kısa sürede çok iyi bir projeye imza attık. Film, o dönemin samimi bir eleştirisini sunuyor. Asuman karakteri üzerinden aile bağlarının önemini, fedakârlığı ve sevginin gerçek gücünü anlatıyoruz. Seyirciyle güçlü bir bağ kuracağımıza inanıyorum.

Mine Çayıroğlu

Bilge Şen: Filmi büyük bir keyifle çektik. Bugüne kadar o yılları konu alan pek bir yapım yapılmadı. Yönetmenimize cesareti için teşekkür ediyorum. Altı ödüllü bir filmde yer alıyoruz. Tüm seyircilerimizi sinemaya bekliyoruz.

Bilge Şen

İlkin Tüfekçi ise dönemin zorluklarına vurgu yaparak şunları söyledi: Eğer konu yalnızca 'erotik dönem' olarak anılırsa bu çok yüzeysel kalır. O süreçte aktör ve aktrislerin yaşadığı zorluklar, zorbalıklar ve ağır bedeller var. Film hem güldüren hem de tokat gibi çarpan yönlere sahip. O dönemin tüm aktrislerinin ruhları şad olsun.