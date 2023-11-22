Paris Basket-Beşiktaş Emlakjet: 63-68 (MAÇ SONUCU)
BKT EuroCup'taki temsilcilerimizden Beşiktaş Emlakjet, A Grubu'ndaki 8. maçında Fransız ekibi Paris Basket'i deplasmanda 68-63 mağlup etti. Rakibine bu sezonki ilk yenilgisini tattıran siyah-beyazlılar, 6. galibiyetini alıp zirve iddiasını sürdürdü.
Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup A Grubu'ndaki 8. maçında Fransız ekibi Paris Basket'e konuk oldu. Siyah-beyazlılar, ilk yarısını 40-31 geride kapattığı mücadeleyi ikinci yarıdaki müthiş performansıyla 68-63 kazanmayı başardı.
Beşiktaş bu sonuçla grupta 6. galibiyetini alırken, lider Paris ise ilk kez mağlup oldu.
Beşiktaş'ta Matt Mitchell 16 sayı, 10 ribauntluk performansıyla galibiyette başrol oynarken, Yiğit Arslan da 15 sayıyla mücadele etti.