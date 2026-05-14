        Haberler Dünyadan Paris Jackson, babası Michael Jackson'ın mirasını yöneten şirkete açtığı davayı kazandı

        Paris Jackson, babası Michael Jackson'ın mirasını yöneten şirkete açtığı davayı kazandı

        Paris Jackson, 2009'da hayatını kaybeden babası Michel Jackson'ın mirasını yönetenlere karşı açtığı davayı kazandı. Şirket, 625 bin dolarlık ikramiyeyi mirasçılara geri ödeyecek

        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 12:41 Güncelleme:
        Mirası yönetenlere karşı zafer kazandı

        Paris Jackson, 2009'da hayatını kaybeden babası Michael Jackson'ın mirasını yöneten şirkete karşı açtığı davada büyük bir kazanç elde etti.

        Los Angeles Yüksek Mahkemesi, 'Popun Kralı'nın 28 yaşındaki kızının, mirasçıların dağıttığı bazı ikramiyelerin gereksiz olduğuna dair iddialarını geçerli buldu.

        MAHKEME İTİRAZI HAKLI BULDU

        Mahkemenin karar metninde, "Paris Jackson'ın 2018 yılının ikinci altı ayında yapılan 625 bin dolarlık ikramiye ödemelerine ilişkin itirazı haklı bulunmuştur. İkramiye ödemeleri onaylanmamıştır, reddedilmiştir. Ödemeler mirasçılarına iade edilecektir" denildi.

        Mahkeme kararında ayrıca, "Vasiyetnameyi yerine getirenler, tüm hak sahiplerinin yazılı onayı veya mahkemenin emri olmaksızın, avukata avans ödemesi olarak herhangi bir ikramiye ödemesi yapamazlar" şeklinde bir ifadeye de yer verildi.

        625 BİN DOLARLIK İKRAMİYELER AİLEYE İADE EDİLECEK

        Paris Jackson, üçüncü taraf hukuk firmalarına ödenen ve mahkemenin gereksiz bulduğu 625 bin dolarlık ikramiyelerin iade kararının ardından rahatladığını belirtti. Daily Mail'e konuşan Jackson'ın sözcüsü, "Paris her zaman ailesi için en iyisini düşünmeye odaklanmıştır ve bu karar onlar için büyük bir zaferdir" dedi.

        Sözcü ayrıca, "Yıllarca süren gecikmenin ardından Jackson ailesi nihayet Paris'in uğruna mücadele ettiği şeffaflık ve hesap verebilirlik önlemlerine kavuşacak" dedi.

        ŞİRKET KENDİNİ SAVUNDU: İTİRAZ İLK KEZ OLUYOR

        Sözcünün yaptığı açıklamada, "Jackson mirasını yöneten şirket, Jackson ailesini destekleyen, ihtiyatlı ve mali açıdan sorumlu bir kuruluş olmalı. John Branca'nın Hollywood'daki zengin iş insanı fantezilerini gerçekleştirmesine yardımcı olacak bir rüşvet fonu olmamalı" sözleri de dikkat çekti.

        Vasiyetnameyi uygulayanların hukuk ekibi ise, "Mahkeme daha önce yıllar içinde olağanüstü hizmetleri karşılığında dışarıdan görevlendirilen avukatlara çeşitli ikramiyeleri onaylamıştı ve bu, itiraz konusu olan ilk seferdi" dedi.

        Miras yetkilileri, "Söz konusu dönemdeki miras giderlerinin yalnızca küçük bir bölümünü temsil eden 625 bin dolarlık ikramiyelerin hiçbiri miras yöneticilerine ödenmemiştir ve mahkeme hiçbir şekilde miras yöneticilerinin kendilerine uygunsuz ödemeler yaptığını söylememiştir" açıklamasını yaptı.

        25 Haziran 2009'da, anestezi ilacının aşırı dozu nedeniyle 50 yaşında hayatını kaybeden Michael Jackson'ın geride üç çocuğu kaldı. Debbie Rowe ile evlenen Jackson'ın Prince adında oğlu ve Paris adında kızı oldu. Üçüncü çocuğu Prince II, adı açıklanmayan bir taşıyıcı anneden doğdu.

