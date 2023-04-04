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Paris'te çöp toplayıcıları 13 Nisan'da süresiz greve gidecek

Fransa'da emeklilik yaşını 2 yıl uzatan reforma tepki olarak başkent Paris'teki çöp toplayıcıları 13 Nisan'dan itibaren süresiz grev gitme kararı aldı.

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AA / HABERTURK.COM
  • Paris sokaklarda tonlarca çöp birikmişti: Süresiz greve gidecekler!

    Fransız televizyon kanalı BFMTV'nin haberine göre, birçok sendikanın çatı kuruluşu Genel İş Sendikası (CGT), bünyesindeki temizlik çalışanlarının 13 Nisan'da süresiz grev başlatacağına ilişkin Paris Belediyesi'ne bildirimde bulundu.

     

     
  • Paris sokaklarda tonlarca çöp birikmişti: Süresiz greve gidecekler!

    Belediye Başkanı Anne Hidalgo'ya yazılan bildiride, sektör çalışanlarının hükümetin tartışmalı emeklilik reformuna karşı greve yoğun katılım göstermesi istenildi.

     

     
  • Paris sokaklarda tonlarca çöp birikmişti: Süresiz greve gidecekler!

    Yazıda, çöp toplayıcıların 6 Nisan'da ülke genelinde düzenlenecek grevlere de katılacağı iletildi. Diğer yandan, Belediye Başkanı Hidalgo da reformun çekilmesini talep etmesi ve grevlere destek vermesiyle biliniyor.

     

     

     
  • Paris sokaklarda tonlarca çöp birikmişti: Süresiz greve gidecekler!

    Ayrıca söz konusu süresiz grev kararı, Anayasa Konseyi'nin incelediği reforma ilişkin kararını vereceği 14 Nisan'dan bir gün önce alınması bakımından sembolik önem taşıyor. Konsey 14 Nisan'da reform için ya "yeşil ışık" yakacak ya da reformun geri çekilmesini talep edecek.

     

     

     
  • Paris sokaklarda tonlarca çöp birikmişti: Süresiz greve gidecekler!

     PARİS TONLARCA ÇÖP YIĞINIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

    Paris'te çöp toplayıcıları daha önce de 6-29 Mart'ta greve gitmiş, grev nedeniyle başkentte 10 binden fazla çöp yığını birikmişti.

     

    Günlerce yerde kalan çöpler nedeniyle Paris sokaklarında fareler sık sık göze çarpmaya başlamış, hükümet, durumun kamu sağlığını tehdit eder hale geldiğini savunarak greve tepki göstermişti.
  • Paris sokaklarda tonlarca çöp birikmişti: Süresiz greve gidecekler!

     İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Paris Valiliği'ne, grevdeki çöp toplayıcılarından asgari bir kadro oluşturulması için "zorla çalıştırma" prosedürünü devreye alması talimatını vermişti.
  • Paris sokaklarda tonlarca çöp birikmişti: Süresiz greve gidecekler!

     EMEKLİLİK REFORMU KRİZİ

    Hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselterek 62'den 64'e çıkarmayı içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı, ülkede 16 Mart'ta başlayan gösterilerle birçok kez protesto edildi.

     
  • Paris sokaklarda tonlarca çöp birikmişti: Süresiz greve gidecekler!

    Protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınırken, reformun gündeme geldiği ocaktan bu yana ülke genelinde milyonlarca kişinin katıldığı birçok kitlesel grev ve protesto gösterisi düzenlendi.
  • Paris sokaklarda tonlarca çöp birikmişti: Süresiz greve gidecekler!

    Muhalefet partileri reformu, iptal için Anayasa Konseyi'ne götürmüştü.

     

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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