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        Haberler Gündem 3. Sayfa Öldürülen gencin babası: "Sanki öleceğini biliyormuş gibi..." - Adana haberleri

        Parktaki dehşette cinayet perdesi aralandı!

        Adana'da, üvey babası Tahir Yesin ile helalleştikten sonra sokakta öldürülen 24 yaşındaki Abdullah Yavuz´un, cinayet şüphelisi 18 yaşındaki Yusuf Özdemir ile yanındaki 2 kişi yakalandı. Yavuz´un, parkta içki içen şüphelilere, "Burada içki içemezsiniz" diyerek uyarınca tartışmanın çıktığı öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 10:57
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        Parktaki dehşette cinayet perdesi aralandı!
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        Adana'da olay, 4 Ağustos'ta saat 01.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi´nde meydana geldi. Üvey babası Tahir Yesin´e (71), "Ölümlü dünya baba. Hakkını helal et" dedikten sonra evden çıkan Abdullah Yavuz (24), sokakta arkadaşlarıyla buluştu.

        BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

        DHA'da yer alan habere göre bu sırada parktaki 3 kişi ile tartışan Yavuz, çıkan arbedede bıçaklandı. Şüpheliler motosikletle kaçarken, ambulansla hastaneye kaldırılan Yavuz kurtarılamadı. Abdullah Yavuz´un cenazesi, Küçükoba Mezarlığı´nda toprağa verildi.

        "SANKİ ÖLECEĞİNİ BİLİYORMUŞ GİBİ ELİMİ ÖPTÜ"

        Gülpınar Mahalle Muhtarı Tahir Yesin, üvey oğlunun iki yıldır uyuşturucu kullandığını belirterek, "Defalarca affettim onu ama bir türlü kurtaramadım. 20 gündür hiçbir şey yiyip, içmiyordu. Olaydan birkaç saat önce sanki öleceğini biliyormuş gibi geldi elimi öptü. Hakkımı helal etmemi istedi. Ne olduğunu sordum. Bana, `Ölüm kalım meselesi baba. Ne olur, ne olmaz´ dedi. Ben de hakkımı helal ettim. Saatler sonra bıçaklandığını duydum. Onu daha 7 yaşındayken yanıma aldım ve büyüttüm" dedi.

        ŞÜPHELİLER YAKALANDI

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, cinayet şüphelisinin Yusuf Özdemir, yanındaki arkadaşlarının ise Mehmet Gökşin (19) ile Ercan Taş (19) olduğunu saptadı. Mahalledeki evlerinde saklandıkları belirlenen şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalandı.

        "BURADA İÇKİ İÇEMEZSENİZ"

        Şüpheliler ifadelerinde olay günü parkta içki içtiklerini, bu sırada yanlarına gelen Yavuz´un, "Burada içki içemezsiniz" diyerek kendilerine küfrettiğini öne sürdü. Parktan ayrılan şüphelilerin bir süre sonra geri döndüğü, Özdemir´in Yavuz´u bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.

        3 ZANLI DA TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Özdemir, Mehmet Gökşin ile Ercan Taş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        #adana
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