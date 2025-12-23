Habertürk
        Partizan Cameron Payne'i transfer etti

        Partizan Cameron Payne'i transfer etti

        Sırbistan temsilcisi Partizan, NBA kariyerinde 6 farklı takımda forma giyen ABD'li şutör Cameron Payne ile anlaşmaya vardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 17:20 Güncelleme: 23.12.2025 - 17:20
        Partizan'a NBA patentli şutör!
        EuroLeague'de mücadele eden Sırbistan ekibi Partizan, son olarak Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen ABD'li şutör Cameron Payne'i kadrosuna kattı.

        Kulübün açıklamasında, 31 yaşındaki Payne ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

        Payne, NBA'de Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers ve son olarak New York Knicks'te forma giydi.

        Suns formasıyla 2021'de NBA finalinde boy gösteren Payne, normal sezonlarda çıktığı 477 karşılaşmada 7,8 sayı, 2 ribaunt ve 3,2 asist ortalamaları yakaladı.

