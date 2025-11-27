Habertürk
        Partizan Obradovic'in istifasını kabul etmedi

        Partizan Obradovic'in istifasını kabul etmedi

        Sırbistan ekibi Partizan Basketbol Takımı, başantrenör Zeljko Obradović'in istifasını kabul etmediklerini ve tecrübeli çalıştırıcıdan kararını yeniden değerlendirmesini talep ettiklerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 17:42 Güncelleme: 27.11.2025 - 17:42
        Partizan'dan Obradovic'e veto!
        Sırbistan temsilcisi Partizan Basketbol Takımı, başantrenör Zeljko Obradovic'in istifasının kabul edilmediğini ve deneyimli teknik adamdan kararını bir kez daha gözden geçirmesinin istendiğini duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun acil olarak toplandığı belirtilerek, "Yönetim kurulu, başkan Ostoja Mijailovic'in önerisiyle, Zeljko Obradovic'in istifasını kabul etmeme ve ona koşulsuz destek verme kararı aldı. Kulüp, Obradovic'ten istifasını bir kez daha gözden geçirmesini ve görevine devam etmesini istedi." ifadeleri kullanıldı.

        Daha önce 1991-1993 yıllarında Partizan'ı çalıştıran Sırp başantrenör, 2021'de ikinci kez takımın başına geçmişti.

        Obradovic, kariyeri boyunca Partizan, Joventut, Real Madrid ve Fenerbahçe'de birer, Panathinaikos'ta 5 olmak üzere Avrupa Ligi'nde 9 kez şampiyonluk elde ederek Avrupa basketbolunun efsaneleri arasına girdi.

        Partizan, bu sezon Avrupa Ligi'nde yaptığı 13 maçta 4 galibiyet ile 9 mağlubiyet yaşadı.

