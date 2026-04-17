        Haberler Ekonomi Emlak İzmir'den Şanghay'a ilk ihracat blok treni

        İzmir’den Şanghay’a ilk ihracat blok treni

        Pasifik Eurasia, 50 konteynerlik ilk blok tren seferiyle Ege Bölgesi'ni demiryolu üzerinden ilk kez doğrudan Çin'e ulaştırıyor. Türkiye'nin en büyük beyaz eşya üreticilerinin ürünlerini Çin'in en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Şanghay'a ulaştıracak tren, Türkiye-Çin ticaret ilişkilerinde de yeni bir dönemin kapılarını aralıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 11:10
        İzmir’den Çin’e ilk ihracat blok treni, 15 Nisan Çarşamba günü İzmir Biçerova İstasyonu’ndan hareket ederek Şanghay’a doğru yola çıktı. Toplam 50 adet 40’lık konteynerden oluşan tren, Türkiye’nin en büyük beyaz eşya üreticilerinin ürünlerini Çin’in en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Şanghay’a ulaştıracak.

        Pasifik Eurasia Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Erkan, İzmir-Şanghay hattında başlatılan bu tarihi seferin yalnızca bir başlangıç olduğunu belirterek, şunları söyledi:

        “İzmir-Şanghay hattında başlattığımız bu ilk sefer, Türkiye’nin üretim gücünü Asya’nın en büyük pazarlarına kesintisiz ve rekabetçi bir şekilde ulaştıracak kalıcı bir lojistik koridorun temelini oluşturuyor. Hedefimiz, bu seferleri düzenli ve sürdürülebilir hale getirerek, başta Ege Bölgesi olmak üzere ülkemizin dört bir yanındaki ihracatçılar için hızlı, güvenilir ve maliyet avantajı sağlayan güçlü bir alternatif yaratmak. Pasifik Eurasia olarak Türkiye’yi Avrasya lojistik ağının merkezine konumlandırma vizyonumuz doğrultusunda yatırımlarımıza ve öncü projelerimize kararlılıkla devam edeceğiz.”

        Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Çocuklarda artan şiddet alarmı!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        İngiltere Başbakanı Starmer'a istifa çağrısı
        Sessizliğini bozdu
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Lübnan'da 10 günlük ateşkes!
        "Ortadoğu'da büyüme savaş nedeniyle gerileyecek"
        Zengin cesareti
        Çatışmaları ortak
        Gözyaşlarını tutamadı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
