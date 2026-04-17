İzmir’den Şanghay’a ilk ihracat blok treni
Pasifik Eurasia, 50 konteynerlik ilk blok tren seferiyle Ege Bölgesi'ni demiryolu üzerinden ilk kez doğrudan Çin'e ulaştırıyor. Türkiye'nin en büyük beyaz eşya üreticilerinin ürünlerini Çin'in en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Şanghay'a ulaştıracak tren, Türkiye-Çin ticaret ilişkilerinde de yeni bir dönemin kapılarını aralıyor
İzmir’den Çin’e ilk ihracat blok treni, 15 Nisan Çarşamba günü İzmir Biçerova İstasyonu’ndan hareket ederek Şanghay’a doğru yola çıktı. Toplam 50 adet 40’lık konteynerden oluşan tren, Türkiye’nin en büyük beyaz eşya üreticilerinin ürünlerini Çin’in en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Şanghay’a ulaştıracak.
Pasifik Eurasia Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Erkan, İzmir-Şanghay hattında başlatılan bu tarihi seferin yalnızca bir başlangıç olduğunu belirterek, şunları söyledi:
“İzmir-Şanghay hattında başlattığımız bu ilk sefer, Türkiye’nin üretim gücünü Asya’nın en büyük pazarlarına kesintisiz ve rekabetçi bir şekilde ulaştıracak kalıcı bir lojistik koridorun temelini oluşturuyor. Hedefimiz, bu seferleri düzenli ve sürdürülebilir hale getirerek, başta Ege Bölgesi olmak üzere ülkemizin dört bir yanındaki ihracatçılar için hızlı, güvenilir ve maliyet avantajı sağlayan güçlü bir alternatif yaratmak. Pasifik Eurasia olarak Türkiye’yi Avrasya lojistik ağının merkezine konumlandırma vizyonumuz doğrultusunda yatırımlarımıza ve öncü projelerimize kararlılıkla devam edeceğiz.”