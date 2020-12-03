Patates Graten Tarifi, Nasıl Yapılır?

Güzel bir akşam yemeği hazırlamaya ne dersiniz? Yapımı kolay görüntüsü şahane yemeğimizi yapmak isteyenlerle patates graten yemeğimizin hazırlıklarına geçelim.

Kıymalı Patates Graten İçin Gereken Malzemeler:

9-10 adet patates

400-500 gram dana kıyma

3 adet soğan

4-5 diş sarımsak

7-8 adet sivri biber

3-4 adet domates rendesi

4-5 dal maydanoz

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

4-5 su bardağı su

Salçalı Sos;

2-3 su bardağı su

1,5-2 yemek kaşığı salça

Yarım çay bardağı sıvıyağ

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Beşamel Sos;

4 su bardağı süt

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Üzerine İçin;

Tepsinizin üstünü tamamen kapatacak kadar kaşar rendesi

Alüminyum folyo

Patates Graten Yapılışı:

Patateslerin kabuklarını soyup, 1 cm kalınlığında yuvarlak keserek tuzlu suda bekletelim.

Derin bir tencereye kuru soğanları yemeklik doğrayalım.

İçine küçük küçük doğranmış sivri biberleri, sarımsakları, domates rendelerini, salçayı, sıvı yağı ve baharatları ekleyelim.

Elimizle karıştıralım.

Daha sonra kıymayı da ekleyip karıştıralım.

Şimdi kıymalı karışıma, 4-5 su bardağı su ekleyelim.

Önce orta ateşte, daha sonra kısık ateşte pişirelim.

Pişen kıyma ne çok sulu ne de kuru olsun.

Biz bu arada fırınımızı yakalım ki fırınımız ısınsın.

Derin fırın tepsimizi, sıvıyağ ile güzelce yağlayalım.

Patatesleri sudan çıkartalım.

Patateslerin yarısını, yağlanmış tepsimize tek kat olarak dizelim.

Tepside ki patateslerin üzerine hafiften tuz, karabiber ekelim.

Şimdi pişmiş kıymamızın yarısını, patateslerin üzerine her yerine gelecek şekilde kaşık kaşık dökelim.

Şimdi ikinci kat patatesi dizelim.

Üstüne de kalan kıymamızı yayalım.

Kıymamız ve patateslerimiz bitti.

Artık hepsi fırın tepsimizde.

Biz salçalı sosumuzu hazırlayalım.

Salça, su, tuz, karabiber ve sıvıyağı, çırpıcı ile karıştırarak homojen bir sos hazırlayalım.

Bu sosu tepsideki patateslerin üzerine kaşık kaşık dökelim.

Tepsinin üstünü bir folyo ile güzelce kapatalım.

Tepsiyi ısınmış, fırınımıza sürelim.

30-40 dakika kadar folyolu şekilde pişirelim…

Biz bu arada beşamel sosumuzu hazırlayalım.

Unu, tereyağı ile kavuralım.

Unun kavrulup kokusu çıkınca, sütü ekleyelim ve devamlı ve hızlıca karıştırarak, homojen bir sos haline getirelim.

Sosa 1 çay kaşığı tuz , yarım çay kaşığı karabiber ekleyerek karıştıralım.

40 dakika sonra fırında pişen tepsimizi, tezgaha alalım…

Yağ, un ve sütten elde ettiğimiz beşamel sosu, tepsinin en üstüne kaşık ile güzelce yayalım.

Tepsiyi tekrar fırına sürelim.

Beşamel sos kızarana kadar, 15-20 dakika kadar da bu şekilde pişirelim.

Bu arada kaşar peynirimizi rendeleyelim.

15-20 dakika sonra fırındaki tepsiyi, tekrar tezgaha alalım.

Üzerine her yerine eşit gelecek şekilde rendelediğimiz kaşar peynirini serpelim.

Tepsiyi tekrar sıcak fırına sürelim.

Fırındaki yemeğin üzeri, nar gibi kızarana kadar pişirelim.

Yemeğimiz pişti.

10 dakika bekletip, ilk sıcağını çıkartalım.

Yemeğimizi sıcak sıcak servis yapalım.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Patateslerinizi çok kalın doğramayın, 1 cm kalınlık yeterli olacaktır.

Tuz oranına dikkat edin.

Siz ne kadar tuz istiyorsanız o kadar kullanın.

Fırın önceden ısıtılmış olmalıdır.

Fırınınızı 200 dereceye ayarlayın.