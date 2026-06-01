Patriotlar değil, strateji değişiyor

Önce Meis Adası çevresinde Türk savaş uçaklarının dikkat çekici uçuşları gerçekleşti. Ardından Yunan savaş uçakları aynı bölgede alçak uçuş yaptı.

Ege’de uzun süredir azaltılmaya çalışılan askeri görünürlük yeniden yükseldi. Yunan medyasında “sıcak çatışma hazırlığı”, “Türk İHA tehdidi”, “Hava Kuvvetleri alarmda” başlıklı yayınlar artmaya başladı. Ankara’daki güvenlik kaynakları ise bu tabloyu sıradan bir Ege gerginliği olarak okumuyor.

Çünkü perde arkasında çok daha büyük bir stratejik hesap bulunduğu değerlendiriliyor.

YENİ KANUN TEKLİFİNİN ETKİSİ

Asıl kırılma noktası Türkiye’nin hazırlığını sürdürdüğü, “Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu.”

REKLAM

Ankara bürokrasisinde uzun süredir konuşulan bu düzenleme yalnızca teknik bir deniz hukuku çalışması olarak görülmüyor. Güvenlik bürokrasisinde yapılan değerlendirmelere göre söz konusu düzenleme; Türkiye’nin kıta sahanlığı koordinatlarını iç hukukta daha güçlü şekilde tanımlayacak. Münhasır ekonomik bölge ve deniz yetki alanları konusunda yeni hukuki zemin oluşturacak. Mavi Vatan doktrinine kurumsal çerçeve kazandıracak. Doğu Akdeniz’deki maksimalist haritalara karşı yeni devlet pozisyonu ortaya koyacak.

YUNANİSTAN MGK’SINDA KONUŞULDU

Yunanistan Milli Güvenlik Kurulu’nun son toplantısında Türkiye’nin hazırladığı bu yasa ihtimalinin özel gündem maddesi olarak ele alınması Ankara’da dikkatle not edildi. Çünkü Atina açısından mesele yalnızca birkaç ada veya hava sahası tartışması değil. Asıl mesele deniz hakimiyeti.

Özellikle Meis Adası bu denklemde sembolik olmaktan çok daha büyük anlam taşıyor.

Türkiye kıyılarına yaklaşık iki kilometre mesafedeki küçücük bir ada üzerinden yüz binlerce kilometrekarelik deniz yetki alanı üretilmeye çalışılması Ankara tarafından uzun süredir “maksimalist yaklaşım” olarak değerlendiriliyor. Türk güvenlik kaynakları, Meis merkezli her yeni askeri gösterinin bu nedenle dikkatle izlendiğini belirtiyor.

YENİ SİLAHLANMA PROGRAMI

Ankara’daki değerlendirmelere göre son dönemde yaşananlar tesadüfi değil. Çünkü aynı dönemde Yunanistan bir taraftan Patriot sistemlerini geri çekme kararı alırken diğer taraftan yeni fırkateyn programlarını hızlandırdı. Mevcut deniz unsurlarının modernizasyonunu onayladı ve savunma harcamalarını artıran kararlar aldı.

REKLAM

Ankara’da şu sorunun yanıtı dikkatle analiz ediliyor: “Gerçekten yumuşama mı yaşanıyor, yoksa yeni safhaya hazırlık mı yapılıyor?” Türk savunma çevrelerinde ikinci ihtimal daha güçlü görülüyor.

Özellikle son dönemde Türkiye’nin savunma sanayiinde elde ettiği ilerleme Yunan askeri planlamasını doğrudan etkiliyor. Türkiye’nin; uzun menzilli füze projeleri, Çelik Kubbe hava savunma mimarisi, İHA-SİHA kapasitesindeki büyüme, Deniz kuvvetlerine katılan yeni platformlar, milli muharip uçak ve insansız savaş uçağı projeleri Atina’da yakından takip ediliyor. Ankara’daki bazı güvenlik uzmanları, son dönemde Yunanistan’dan gelen sert açıklamaların ve medyadaki savaş senaryolarının önemli bölümünü psikolojik dengeleme çabası olarak yorumluyor.

TÜRKİYE KARARLI ADIMLAR ATIYOR

Bir başka dikkat çekici unsur ise uluslararası denklem. ABD’nin Doğu Akdeniz’de kurmaya çalıştığı yeni güvenlik hattı, İsrail-Yunanistan-Güney Kıbrıs eksenindeki savunma iş birlikleri, Avrupa’nın enerji güvenliği arayışları, Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanı tartışmalarını yeniden ön plana taşıyor.

Bu nedenle Ankara, Meis çevresindeki son askeri hareketliliğin yalnızca Türk-Yunan ilişkileri bağlamında okunamayacağını belirtiyor. Bazı değerlendirmelere göre bölgede yeni güç dağılımı şekilleniyor. Ve herkes yeni pozisyon almaya çalışıyor. Ankara’nın son dönemdeki yaklaşımı geçmiş dönemlerden farklı. Güvenlik bürokrasisinde ağırlık kazanan görüş şu: “Türkiye artık yalnızca tepki veren değil, sahayı şekillendiren aktör olmak zorunda.”

Bu nedenle deniz yetki alanlarının iç hukukta tahkim edilmesi, NAVTEX ve kıta sahanlığı ilanlarının daha güçlü kullanılması, Doğu Akdeniz’de sürekli deniz ve hava görünürlüğünün artırılması, hukuki ve askeri caydırıcılığın eş zamanlı işletilmesi seçenekleri daha yüksek sesle konuşuluyor.

Bu tabloya göre Ankara’da şu değerlendirme güçlü şekilde dile getiriliyor: Patriotların geri çekilmesi gerilimin azaldığı anlamına gelmiyor. Sadece mesajın dili değişiyor.

Ve Meis’te yaşanan son gelişmeler, Türkiye ile Yunanistan arasında yeni bir askeri krizden çok daha büyük bir mücadelenin işaretlerini veriyor. Asıl mücadele hava sahasında değil; Haritalarda. Deniz yetki alanlarında. Ve Doğu Akdeniz’in geleceğinde yaşanacak.