Paulo Dybala: Muhtemelen Lazio derbisi son iç saha maçım olacak

İtalyan ekibi Roma'da forma giyen Paulo Dybala, gelecek kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"LAZİO DERBİSİ SON İÇ SAHA MAÇIM OLACAK"

İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dybala, geleceği ve yeni sözleşme durumunun ne olduğu konusunda gelen sorunun ardından, "Ben de bilmek isterdim ama hiçbir şey bilmiyorum. Muhtemelen Lazio derbisi, Roma taraftarlarının önünde oynayacağım son maç olacak..." yanıtını verdi.

YENİ SÖZLEŞME

Bu sözlerinin ardından, "Yani sözleşmeyle ilgili karar verildi mi?" sorusu yöneltilen Arjantinli yıldız, "Hayır ama sözleşmede böyle yazıyor." dedi.

Kendisinin düşüncesi sorulan 32 yaşındaki futbolcu, "Düşüncemi kendime saklıyorum. Sezon sonunda ne olacağını göreceğiz." açıklamasını yaptı.

REKLAM

"KULÜP İLETİŞİME GEÇMEDİ"

Dybala, "Kulüp seninle iletişime geçti mi?" sorusunun ardından, "Hayır." dedi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY SORUSU

Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dybala için daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte Boca Juniors iddiası da gündeme gelmişti.

BU SEZON GÖSTERDİĞİ PERFORMANS

Roma'da bu sezon 25 maçta süre bulan 32 yaşındaki Paulo Dybala, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.