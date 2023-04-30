Türkiye 2007 yılında siyasette çok hareketli günler yaşıyordu. Genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimi gündemde yer almıştı. Ayrıca o yıl Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesi de gündemin bir diğer sıcak başlığıydı. Böyle bir gündemde İstanbul’da sessiz sedasız işlenen bir cinayet öyküsü filmleri aratmayan bir çalışmayla çözülmüştü.

DERE KENARINDA CESET PARÇASI İHBARI İstanbul ağustos sıcağını yaşıyordu. O gün Anadolu Yakası’nda nöbetçi ekiplerden biri Haydar Toprakçıoğlu ve ekibiydi. Ekibe polis telsizinden bir anons geldi. Haber merkezinden gelen anonsta “Üsküdar bölgesinde bulunan dere kenarında bir ceset parçası bulunduğu ihbarı geliyor ivedilikle olay bölgesine geçelim’ denildi. Bu telsiz konuşmasına cinayet büro amiri ve ardından bölge amirleri de girerek koordineli çalışmanın örneklerini ortaya koydu.

Yakın dövüş ustası emekli polis memuru Haydar Toprakçıoğlu BİLEKTEN KESİLMİŞ SAĞ EL İstanbul Emniyeti Cinayet Büro Amirliği’nin önemli ekiplerinden biri olan Toprakçıoğlu ve arkadaşları hemen olay bölgesine gitti. Ceset parçasını gören Toprakçıoğlu ve ekibi ilk kez farklı bir olayla karşılaşmışlardı. Ceset parçası denilen parça sadece bilekten kesilmiş bir eldi. O anı anlatan Toprakçıoğlu “Bulduğumuz el parçasına dokunmadık. Olay yeri inceleme ekiplerini bekledik. Çünkü üzerinde herhangi bir bulgu var mı yok mu bozmamak için dokunmadık. Böyle suyun içinden çıkmış bir eldi. Bilekten kesilmiş sağ eldi. Olay yeri ekiplerinin gelmesiyle biz o çevrede başka bir parça var mı diye incelemeye başladık. Ama bir şey bulamadık" dedi.

BİR HAFTA SONRA DİĞER EL BULUNDU Bulunan el parçası bilekten düzgün kesilmişti. Toprakçıoğlu “Biz o bölgede başka bir parça bulamayınca şunu düşündük. Acaba hastanelerde ameliyatta eli kesilen bir hastaya ait olabilir mi diye düşündük. Hatta o bölgede hastanelerde de araştırmaya başladık. Bir şey bulamadık. Bir hafta sonra tesadüfen ben nöbetçi ekiptim. Ve yine aynı bölgeden bir ihbar daha geldi. İlginç bir tesadüftü. Olay yerine gittim. Mazgalın olduğu yerde bir el daha bulduk. Bu da sol eldi. Yine aynı şekilde bilekten düzgün kesilmişti. Bu el parçasını da Adli Tıp Kurumu’na gönderdik. Bu iki elin aynı kişiye ait olduğu tespit edildi. Ancak kime aitti henüz çözememiştik. Diğer parçalar bir türlü bulunamamıştı” ifadelerini kullandı. KAFASI DIŞINDA DİĞER PARÇALARI POŞETTE Bulunan ellere bakıldığında çok genç birine ait olabileceğini düşündüklerini söyleyen Toprakçıoğlu, “Bulunan eller suda çıktığı için parmak izlerinin deforme olma ihtimali çok yüksekti. Yine de titiz şekilde bulunan ellerin parmak izleri alındı. Birkaç gün sonra da bir ihbar daha geldi. İhbarın bulunduğu yere gittiğimizde iki poşet içinde ceset parçalarını bulduk. Birinde gövde ve kollar diğerinde ise bacaklar vardı. Görüntü korkunçtu. Ancak biz alışkındık bu tür ceset parçalarını görmeye. Bu parçalarda da alınan kan örnekleri diğer bulunan iki elle uyuştu. Karşımızda ürkütücü bir katil vardı. Başı bulunmayan bu kişinin cesedi çok düzgün kesilmişti" şeklinde konuştu.

Yakın dövüş ustası emekli polis memuru Haydar Toprakçıoğlu “ÖLDÜRÜLEN 15 YAŞINDA ÇOCUKTU” Bulunan ceset parçalarının bir çocuğa ait olabileceği ihtimalini değerlendirdiklerini belirten Toprakçıoğlu “Bu sırada kayıp başvurusu var mı yok mu onu da araştırıyorduk ancak bu eşkale uygun bir kayıp başvurusu yoktu. Parmak izini, bizim emniyettin sabıkalı parmak izi arşiviyle karşılaştırdık. Pat diye 15 yaşındaki Müslüm Kanyılmaz ile uyuştu. Maktulümüzün kimliği belirlenmişti” dedi. “DİKKATİMİZİ MARKET POŞETLERİ ÇEKTİ” Maktulün hırsızlıktan kayıtları vardı. O dönem birçok çete veya gruplar azılı hırsız çocukları çalıştırırlardı. Cesedi bulunan maktul de hızlı bir hırsızdı ve çeteler için önemli bir isimdi. Toprakçıoğlu ve ekibinin dikkatini ceset parçaların bulunduğu iki poşet çekmişti. Toprakçıoğlu, “Çocuğun bağlantılarını henüz bulamamıştık. En son bulunan ceset parçaları iki market poşetine konulup atılmıştı. Bir poşet bayisi çok olan bir markete aitti, diğeri ise hiç bilinmeyen ve şubesi olmayan tek bir markete aitti. Biz hemen bu marketin İstanbul’da hangi semtte olduğunu araştırdık. Ve marketi Üsküdar’da bulduk. Aynı zamanda bu marketin hemen az ilerisinde diğer bayisi çok olan market de vardı. Biz artık önemli bir iz bulmuştuk. Çünkü alanı daralttık” ifadelerini kullandı.