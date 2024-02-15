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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Pegasus'ta bagajlar artık ücretli! Pegasus bagaj hakkı ve bagaj paketleri light, eko, avantaj, comfort - Merak Edilenler Haberleri

        Pegasus'ta bagaj artık ücretli İşte Pegasus'un 4 bagaj paketi ve içeriği

        Pegasus Hava Yolları, bagaj sisteminde bir değişikliğe gitti. Buna göre; şirketin uçuşlarında kabin bagajı hakkı satın almayan yolcular, sadece koltuk altına sığabilecek çantaları ile uçağa binebilecek. 14 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olan yeni düzenlemeyle beraber yolculara bagaj ve diğer hakların olduğu farklı dört paket sunuluyor. İşte, Pegasus bagaj paketleri ve içeriği...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 15:48 Güncelleme: 15.02.2024 - 15:48
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        Pegasus Hava Yolları, yurt dışında örnekleri olan bir uygulamayı kendi bünyesine taşıdı. Bundan böyle; kabin bagajı satın almayan yolcular, yalnızca koltuk altına sığabilecek çantayla uçabilecek. Söz konusu çantanın da 40x30x15 santim ve en fazla üç kilo ağırlanda olması gerekiyor. 14 Şubat 2024 itibari ile alınan biletlerde geçerli olan bu düzenleme kapsamında, uçak içine ölçü sınırının üzerinde veya ek parça getirilmesi durumunda, her ek parça için uçağa biniş esnasında ekstra ücret tahsil edilecek. Bu kapsamda, Pegasus yolcularına dört farklı bagaj paketi sunuyor. İşte, Pegasus bagaj paketleri ve içeriği...

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        PEGASUS LIGH PAKET

        Bu pakette yolcular sadece koltuk altına sığacak büyüklükte bir çantayı alabiliyor. Söz konusu çanta en fazla 40x30x15 santim boyutlarında ve en fazla 3 kilo olmalıdır.

        3

        PEGASUS SÜPER EKO PAKET

        Bu pakette ise yolcular; 3 kiloyu aşmayan ve 40x30x15 santim boyutlarında olan bir çantayı koltuk altı bagajı olarak alabiliyor. Bunun yanında; 55x40x20 santimlik, 8 kilo olan bir çanta da kabin bagajı olarak kabul ediliyor. Son olarak bu paketi alanlar; 20 kiloya kadar uçak altı bagajı verebiliyor.

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        PEGASUS AVANTAJ PAKET

        Bu paketi tercih eden yolcular; koltuk altına sığacak çanta, kabin bagajı ve 20 kiloya kadar uçak altı bagajı verebiliyor. Bunun yanında bu pakette; standart koltuk seçimi, fly&watch, ücretsiz sandviç de sunuluyor.

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        PEGASUS COMFORT FLEX

        Comfort paketi, tüm paketler arasında en kapsamlı içeriğe sahip olan. Koltuk altına sığacak çanta, kabin bagajı ve 20 kiloya kadar uçak altı bagaj hakkının yanı sıra; istenilen koltuk seçimi, fly&watch, ücretsiz sandviç, esnek değişiklik ve iptal hakkı sunuluyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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