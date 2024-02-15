Pegasus Hava Yolları, yurt dışında örnekleri olan bir uygulamayı kendi bünyesine taşıdı. Bundan böyle; kabin bagajı satın almayan yolcular, yalnızca koltuk altına sığabilecek çantayla uçabilecek. Söz konusu çantanın da 40x30x15 santim ve en fazla üç kilo ağırlanda olması gerekiyor. 14 Şubat 2024 itibari ile alınan biletlerde geçerli olan bu düzenleme kapsamında, uçak içine ölçü sınırının üzerinde veya ek parça getirilmesi durumunda, her ek parça için uçağa biniş esnasında ekstra ücret tahsil edilecek. Bu kapsamda, Pegasus yolcularına dört farklı bagaj paketi sunuyor. İşte, Pegasus bagaj paketleri ve içeriği...