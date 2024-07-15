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        Haberler Magazin Pelin Akil ile Anıl Altan'ın romantik tatili - Magazin haberleri

        Pelin Akil ile Anıl Altan'ın romantik tatili

        Oyuncu çift Pelin Akil ile Anıl Altan, Sakız Adası'nda tatil yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 12:07 Güncelleme: 15.07.2024 - 12:08
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        2016'da evlenen Pelin Akil ile Anıl Altan, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.

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        Ünlü çift, son dönemde sık sık paylaştıkları aşk pozlarına yenilerini ekledi.

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        Sakız Adası’na giden Pelin Akil ile Anıl Altan, Sakız Adası'nın popüler plajlarından Agia Fotini Beach’te çektirdikleri fotoğrafları yayımladı.

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        "AYRILMIYORUZ"

        Pelin Akil ile Anıl Altan'ın bir süredir evliliklerinde sorunlar yaşadığı ve bu nedenle boşanacakları ileri sürülmüştü. Ayrılık iddialarına yanıt veren Akil; "Tabii ki bizim de kavgalarımız var, oluyor da... Bu her evde var, ikiz çocuk kolay değil. Biz gayet mutluyuz. Bu çıkan dedikodular başkalarını yorabilir biz yorulmuyoruz, ayrılmıyoruz da. Daha önce de bu tarz sorular soruldu kavga, anlaşmazlık her evde var olmazsa zaten o evlilikte bir tezat vardır. Kavga, evin tadı tuzu" diyerek yalanlamıştı.

        #Anıl Altan
        #pelin akil
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