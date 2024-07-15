Pelin Akil ile Anıl Altan'ın romantik tatili

"AYRILMIYORUZ"



Pelin Akil ile Anıl Altan'ın bir süredir evliliklerinde sorunlar yaşadığı ve bu nedenle boşanacakları ileri sürülmüştü. Ayrılık iddialarına yanıt veren Akil; "Tabii ki bizim de kavgalarımız var, oluyor da... Bu her evde var, ikiz çocuk kolay değil. Biz gayet mutluyuz. Bu çıkan dedikodular başkalarını yorabilir biz yorulmuyoruz, ayrılmıyoruz da. Daha önce de bu tarz sorular soruldu kavga, anlaşmazlık her evde var olmazsa zaten o evlilikte bir tezat vardır. Kavga, evin tadı tuzu" diyerek yalanlamıştı.