Pelin Akil Mutlu Prens masalını okuyor

MUTLU PRENS

Bir varmıııış, bir yokmuş, zaman zaman içinde kalbur saman içinde, uzak diyarlardaki bir şehrin tepelerinde, uzun bir sütunun üzerinde, Mutlu Prens’in heykeli vardı. Gelip geçen herkes onunla ilgili mutlaka güzel bir yorum yapardı.

Bir gün, kırlangıcın biri kış yaklaştığı için sıcak ülkelere göç edecekti. Gitmeden Mutlu Prens heykelinin altında gecelemek istedi. “Tam istediğim gibi bir yer.” diye düşünürken yağmur damlaları gördü. Dikkatlice baktığında, yağan damlaların, yağmur değil Mutlu Prens’in gözyaşları olduğunu görünce ona niçin ağladığını sordu.

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O da: “Canlıyken ve bir insan kalbine sahipken, gözyaşının ne olduğunu bilmezdim. Çevremdeki her şey öyle güzeldi ki. Saraydakilerin hepsi bana ‘Mutlu Prens’ derlerdi. Böyle yaşadım tüm hayatımı. Sonra beni buraya öyle yükseğe koydular ki şehrimin tüm çirkinliğini ve sefaletini görebiliyorum. Kalbim kurşundan olmasına karşın, ağlamaktan kendimi alamıyorum” diye cevap verdikten sonra devam etti: “Bir ev görüyorum. Yaşlı bir terzi kadın, delik deşik olmuş elleri ile kraliçenin şeref nedimelerinden birinin elbisesine, ateş gülleri işliyor. Hasta oğlu ateşler içinde yatıyor. Ona içirecek ırmak suyundan başka bir şeyi de yok.”

Ve Mutlu Prens, kırlangıçtan kılıcının sapındaki kırmızı ya­kutu alarak bu yoksul aileye götürmesini istedi. Kırlangıç onun bu isteğini yerine getirdi ve gagasıyla yakutu götürüp, uyuyakalmış olan kadıncağızın yanına koydu. Sonra, tekrar Mutlu Prens’in yanına geldi.

Ertesi günün sabahı, kırlangıç “ben yola çıkıyorum,sıcak bir ülkeye göç ediyorum.” deyip vedalaşmak istedi. Mutlu Prens ise ona: “Şehrin diğer ucunda, tavan arasında bir genç adam görüyorum. Tiyatro için oyun yazıyor. Ancak o kadar çok üşüyor ve o kadar karnı açki oyunu bitirebileceği şüpheli.” diyerek, bu gece de yanında kalmasını ve yakut gözle­rinden birisini sökerek, o genç adama götürmesini istedi.

Kırlan­gıç önce reddetti ise de prensin ısrarına dayanamayarak bu dile­ğini de yerine getirdi.

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Ertesi gün yine, kırlangıç gideceğini söyledi. Mutlu Prens, bu gecede kalmasını rica etti ve ona, aşağı köşede duran küçük “Kibritçi Kız”ı anlatmaya başladı: “Kibritlerini suya düşürdü ve hepsi mahvoldu. Eğer eve biraz para götürmezse babası onu dövecek. Ayakka­bısı ve çorabı yok ve minik başı da çıplak. Diğer gözümü de sök ve ona ver.” dedi.

Kırlangıç, dediklerin yaptı ve diğer gözü de sökerek, küçük kıza götürdü. Geri döndüğünde, Mısır’a gitmekten vazgeçmiş­ti. “Sen artık körsün. Seni bırakıp gidemem.” diyerek, Prens’in ayakla­rının dibine kıvrılıp yattı. O günden sonra da Mutlu Prens’in gözü olarak, her tarafı gezip dolaştı. Zenginlerin zevk ve eğlenceli dün­yaları ile yoksulların perişan hallerini gelip Prens’e anlatıyordu.

Bir gün Prens: “Değerli altınla kaplıyım, onu tabaka tabaka sök çıkar ve fakir halkıma ver.” dedi. Kırlangıç denileni yaparak, altını fakirlere dağıttı.

Kış ilerledikçe kırlangıç gittikçe daha çok üşümesine rağmen, Prens’i terk etmedi. Çünkü onu çok seviyordu.

Ancak, günün birinde öleceğini anladı ve Prensle vedalaşmak istedi. Tam Mutlu Prensin yanaklarından öpmek için havalanmışken soğuğa dayanamayıp yere düştü. Aynı anda heykelin içinden bir çatırtı geldi. Mutlu Prens’in kurşundan olan kalbi ikiye ayrılmıştı.

Ertesi sabah erkenden, belediye başkanı ve üyeleri heykelin yanından geçerken ne kadar harap olduğunu görüp kaldırılması için emir verdiler.

Kaldırılan heykel, bir fırında eritildi. Sadece kurşun kalbi eritmeleri mümkün olmadı. Kurşun kalbi, ölü kırlangıcın da yattığı bir kül yığınının üzerine bıraktılar.

“Bana şehirdeki en değerli iki şeyi getirin.” diye Tanrı, melekle­rine emir verdi. Melekler de ona kurşundan kalbi ve ölü kuşu getirdiler. Tanrı onları görünce “Doğru seçim yapmışsınız; çünkü cennet bahçemde bu küçük kuş sonsuza dek şakıyacak ve altın şehrimde Mutlu Prens bana şükredecek.” dedi.

Masal da burada bitmiş, gökten 3 elma düşmüş. Biri Mutlu Prensin, biri kırlangıcın biride bu masalı dinleyen siz çocukların başına...Hoşçakalınçocuklaaaar..

ÖNEMLİ NOT:

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı yararına düzenlenen ve Deniz Şen koordinatörlüğünde gerçekleştirilen “Yıldızlardan Masallar" projesine sinema ve sanat camiasından birçok ünlü isim okudukları masallarla destek veriyor. “Yıldızlardan Masallar” kanal adıyla Youtube’da yayınlanan masallardan elde edilen gelirler de yine Koruncak Vakfı’na bağışlanıyor.

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