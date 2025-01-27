Pelin Karahan: Yan masamızdaki kız, kocama mesaj attı

Pelin Karahan, konuk olduğu bir YouTube programına samimi açıklamalarda bulundu. Yavaş insanlara tahammül edemediğini söyleyen Karahan; "O cevval ve iş bitiriciliğimi seviyorum. Mıymıntı ve ağır işleri sevmem, biraz o tarafım var doğru. Yavaş, ağır kanlı insanlar sinirimi bozuyor" dedi.

"EŞİMLE MESELELERİMİZ ÜZERİNDE KONUŞABİLİYORUZ"

Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay ile arasındaki ilişkiyi de anlattı. Karahan; "Eşim daha çok ani yükselen ama hemen sönen bir tarafı var. Ben de sesimi çıkarmam ve çok içime atarım. İyi bir şey değil. Biz meselelerimiz üzerinde çok konuşabiliyoruz. İletişim, bence çok önemli. 10 yıllık evliyiz ama bu adamın karakteri bu, bunu değiştiremezsin. Biraz destek alıyoruz, terapistimiz oluyor. Bir aile dizilimine katılmıştım" ifadelerini kullandı.

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"HİÇ ESTETİĞİM YOK"

Ayrıca yüzünde sadece botoks olduğunu söyleyen ve hiç estetik yaptırmadığını vurgulayan Pelin Karahan; "Sen kesin estetiklisin' dediler. Bir gün gazetede çıkmıştım çok kilo verince yüzümün hatları değişti. Hiç estetiğim yok sadece botoks yaptırdım" açıklamasında bulundu.

"YAN MASAMIZDAKİ KIZ KOCAMA MESAJ ATTI"

2014'te evlendiği Bedri Güntay ile Ali Demir ve Eyüp Can adında iki çocuğu olan Pelin Karahan, ailecek gittikleri bir restoranda başlarından geçen olayı anlattı. Karahan; "Yan masamızda oldu, ailecek oturuyoruz. Yan masadaki kız sosyal medyadan kocama mesaj attı. 'Canın sıkıldı herhalde' yazmış. Yapacak bir şey yok oluyor bunlar" dedi.