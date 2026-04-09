Pelin Karahan: Zamanı gelince açıklama yapacağım
12 yıllık evliliklerinde kriz yaşayan Pelin Karahan ile Bedri Güntay'ın boşanma kararı aldığı öğrenilmişti. Pelin Karahan, "Zamanı gelince açıklama yapacağım" dedi
Giriş: 09.04.2026 - 08:47
1
2014 yılında evlenen Pelin Karahan ile Bedri Güntay'ın, geçtiğimiz ay boşanma kararı aldığı öğrenildi. Çiftin bir süredir de ayrı evlerde yaşadığı belirtildi. Karahan'ın menajeri; "İki çocuk için hassasiyet bekliyoruz" diyerek, haberleri doğrulamıştı.
2
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Pelin Karahan önceki akşam bir ödül törenine katıldı. Karahan, tiyatro sahnesine olan tutkusunu, “Sahnede olmak benim için bambaşka bir keyif. Seyirci mutlu, biz de mutluyuz” sözleriyle ifade etti.
3
Oyunculuk kariyerine dair ise, “Hiçbir zaman ‘oldum’ diyemem, her zaman öğrenmeye devam ediyorum” dedi. Pelin Karahan boşanma haberlerinin hatırlatılması üzerine, “Zamanı gelince gerekli açıklamaları yapacağım” diyerek, yanıtsız bıraktı.