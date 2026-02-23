Canlı
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Siltaş Yapı Pendikspor Pendikspor: 0 - Keçiörengücü: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Pendikspor: 0 - Keçiörengücü: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Keçiörengücü, deplasmanda Pendikspor'u 1-0 mağlup etti. 40. dakikada Okwuchukwu Ezeh'in golüyle iki maç sonra kazanan Keçiörengücü, puanını 39'a yükseltti. Pendikspor ise haftayı 45 puanla tamamladı.

        Giriş: 23.02.2026 - 18:02
        Keçiörengücü tek attı üç aldı!

        Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Pendikspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Pendik Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip oldu.

        Başkent ekibine galibiyeti getiren golü 40. dakikada Okwuchukwu Ezeh attı.

        Bu sonuçla birlikte iki maç sonra galibiyete ulaşan Keçiörengücü, puanını 39'a çıkardı. Pendikspor ise 45 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Pendikspor, Adana Demirspor'a konuk olacak. Keçiörengücü, Amedspor'u ağırlayacak.

