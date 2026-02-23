Pendikspor: 0 - Keçiörengücü: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Keçiörengücü, deplasmanda Pendikspor'u 1-0 mağlup etti. 40. dakikada Okwuchukwu Ezeh'in golüyle iki maç sonra kazanan Keçiörengücü, puanını 39'a yükseltti. Pendikspor ise haftayı 45 puanla tamamladı.
Giriş: 23.02.2026 - 18:02 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Pendikspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Pendik Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip oldu.
Başkent ekibine galibiyeti getiren golü 40. dakikada Okwuchukwu Ezeh attı.
Bu sonuçla birlikte iki maç sonra galibiyete ulaşan Keçiörengücü, puanını 39'a çıkardı. Pendikspor ise 45 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Pendikspor, Adana Demirspor'a konuk olacak. Keçiörengücü, Amedspor'u ağırlayacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ