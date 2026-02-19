Canlı
        Pendikspor'da Sinan Kaloğlu dönemi! - Futbol Haberleri

        Pendikspor'da Sinan Kaloğlu dönemi!

        Trendyol 1. Lig temsilcilerinden Pendikspor, teknik direktörlük koltuğuna Sinan Kaloğlu'nu getirdiğini açıkladı.

        Giriş: 19.02.2026 - 17:18 Güncelleme: 19.02.2026 - 17:18
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, takımın başına Teknik Direktör Sinan Kaloğlu'nu getirdi.

        Kırmızı-beyazlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlaşmaya varmıştır. Pendikspor ailemize katılan yeni teknik direktörümüz Sinan Kaloğlu’na 'hoş geldin' diyor; kendisine ve ekibine şanlı armamız altında üstün başarılar diliyoruz. Birlikte nice zaferlere" denildi.

        İstanbul ekibini son olarak Uğur Uçar çalıştırıyordu.

