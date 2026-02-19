Pendikspor'da Sinan Kaloğlu dönemi!

Gün Başlıyor - 19 Şubat 2026 (Terörsüz Türkiye Raporu Tamamlandı)

Terörsüz Türkiye raporu tamamlandı. Dervişoğlu'ndan süreç eleştirisi. Müslümanlar teravih namazında buluştu. Gazze'de buruk ramazan. Gazze Barış Kurulu bugün toplanıyor. Küba çöküşün eşiğinde. Ramazan boyunca tatlıya zam yok. NATO: Türkiye sarsılmaz bir müttefik. Cenevre'de Ukrayna müzakereleri. Cem Uzan Paris'te yine kaybetti. MHP'den şiddetle mücadele çalışması. Ünlülere uyuşturucu operasyonu. Casusluk iddianamesi kabul edildi. AK Parti'ye yeni katılım olacak mı? Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sundu.