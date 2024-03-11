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        Pendikspor'dan hakeme tepki

        Pendikspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda 4-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçındaki hakem yönetimine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 00:14 Güncelleme: 11.03.2024 - 00:14
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        "Oyunlar kapalı gişe devam ediyor!"
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        Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medyadaki hesabından yapılan paylaşımdaki fotoğrafta tiyatro perdesi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu logosu ve "2023-2024 sezonu oyunlar kapalı gişe devam ediyor." ifadesi yer aldı.

        Paylaşımda, tarafsızlık kelimesinin sözlük anlamı yazılarak, "Senaryonuz işlemeye devam ediyor, lig sonunda amaçladığınız finali oynatmak için elinizden geleni yapmaya devam ediyorsunuz!" denildi.

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