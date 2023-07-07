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İNGİLİZCEYE DAİR HİÇBİR ŞEY BİLMİYORDU Sadece sahnelerdeki replikleri ezberleyerek ne anlama geldiğini bile bilmeden cesurca bir video çekerek seçmelere katıldı. Video sayesinde yönetmenin dikkatini çeken Cruz, görüşmeye çağrıldı.

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PES ETMEDİ DİLİNİ GELİŞTİRDİ Yönetmen görüşme esnasında Penelope Cruz'un İngilizce bilmediğini fark etmesine rağmen potansiyelini gördü ve ona bir şans verdi. Penelope Cruz, o dönemlerde sette konuşulanları dahi anlamadığını söylüyor. Hatta zaman zaman tuvalete giderek ağladığını itiraf ediyor.