        Penta Teknoloji 2. Sürdürülebilirlik Raporunu yayımladı - Teknoloji Haberleri

        Penta Teknoloji 2. Sürdürülebilirlik Raporunu yayımladı

        Türkiye'nin katma değerli teknoloji dağıtım şirketi Penta Teknoloji, "Değer Yaratan İş Modeli", "İnsan Odaklı Yaklaşım" ve "Doğaya Saygı" ekseninde şekillendirdiği sürdürülebilirlik vizyonunu, iyi uygulamalarını ve hedeflerini 2. Sürdürülebilirlik Raporu aracılığıyla kamuoyuyla paylaştı

        Giriş: 15.12.2025 - 14:53 Güncelleme: 15.12.2025 - 14:53
        Penta Teknoloji 2. Sürdürülebilirlik Raporunu yayımladı
        Penta Teknoloji, 1 Ocak-31 Aralık 2024 dönemini kapsayan ikinci Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Firmadan yapılan açıklamaya göre raporda Penta Teknoloji, çifte önemlilik analiziyle hem çevresel ve sosyal konuların iş süreçlerine etkisini hem de bu konuların paydaş beklentileri üzerindeki etkisini değerlendirdi. Süreç sonunda şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımı “Değer Yaratan İş Modeli”, “İnsan Odaklı Yaklaşım” ve “Doğaya Saygı” etrafında şekillendi.

        Seçili çevresel, sosyal ve ekonomik performans göstergeleri için sınırlı güvence denetimi alan raporda; sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğine bağlı riskler ile fırsatların şirket üzerindeki olası etkileri risk odaklı bir yaklaşımla analiz edildi. Bu kapsamda Penta Teknoloji, iklim odaklı risk ve fırsatlara ilişkin detayları içeren TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) uyumlu ilk raporunu da yayımladı.

        2024 yılında yapılan ölçümlerde çalışan memnuniyeti yüzde 83, çalışan bağlılığı ise yüzde 77 olarak gerçekleşti. Çalışanların profesyonel gelişimlerini destekleyecek eğitim ve gelişim programlarını hayata geçiren şirket, aynı dönemde toplumsal gelişime katkı sağlamak amacıyla 18 milyon TL’nin üzerinde bağış gerçekleştirerek sosyal sorumluluk alanındaki kararlılığını da ortaya koydu.

        Penta Teknoloji, merkez binasında ve lojistik operasyonlarında enerji verimliliğini artırmaya yönelik pek çok projeyi de hayata geçirdi. Aydınlatma sistemlerinden iklimlendirme ekipmanlarına, otomasyon yazılımlarından enerji tüketim ölçüm sistemlerine kadar birçok alanda tasarruf odaklı yatırımlar gerçekleştirildi. Merkez binasında ve lojistik tesislerinde devreye alınan Enerji İzleme Sistemi yatırımı ile enerji verilerinin daha kapsamlı analiz edilmesi için güçlü bir altyapı oluşturdu.

        Yapılan açıklamaya göre enerji yönetiminin yanı sıra atık yönetimi ve döngüsel ekonomi alanında da kayda değer ilerlemeler sağlandı. 2024 yılında toplam 111 ton atığın yüzde 79’u geri dönüştürüldü, böylelikle 117.181 koli yeniden kullanılarak 1,19 milyon TL tasarruf elde edildi. Ayrıca streç film kullanımındaki optimizasyon sayesinde yıllık 1 tona yakın plastik tasarrufu gerçekleştirildi. Elektronik atıklar lisanslı firmalar aracılığıyla geri dönüşüme kazandırılırken, teknik servis hizmetleri sayesinde atık oluşumunun azaltılması da hedeflendi.

        "UZUN VADELİ DEĞER ÜRETİMİMİZİN TEMEL TAŞI"

        Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, rapora ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Penta Teknoloji olarak sürdürülebilirliği, yalnızca çevresel etkilerin yönetildiği sınırlı bir alanda değil, iş yapış biçimimizin, kurumsal kültürümüzün ve stratejik vizyonumuzun merkezinde konumlandırıyoruz. Bizler için sürdürülebilirlik, değer yaratmanın, kalıcılığın ve toplumsal faydanın kesişim noktasında yer alan bütünsel bir dönüşüm sürecini ifade ediyor. Bu anlayışı kurum kimliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak sahipleniyor, sürdürülebilirliği uzun vadeli değer üretimimizin temel taşı, rekabet gücümüzün kaynağı, tüm değer zincirimizin ve ekosistemimizin geleceği açısından stratejik bir sorumluluk olarak görüyoruz. Tüm paydaşlarımızın katkısı ve iş birliğiyle ilerleyen bu kolektif dönüşüm sürecindeki çevresel ve toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmeye ve sektörün katma değerli çözüm ortağı olma vizyonumuzu daha ileri taşımaya devam edeceğiz.”

