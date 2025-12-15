Penta Teknoloji 2. Sürdürülebilirlik Raporunu yayımladı

Penta Teknoloji, 1 Ocak-31 Aralık 2024 dönemini kapsayan ikinci Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Firmadan yapılan açıklamaya göre raporda Penta Teknoloji, çifte önemlilik analiziyle hem çevresel ve sosyal konuların iş süreçlerine etkisini hem de bu konuların paydaş beklentileri üzerindeki etkisini değerlendirdi. Süreç sonunda şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımı “Değer Yaratan İş Modeli”, “İnsan Odaklı Yaklaşım” ve “Doğaya Saygı” etrafında şekillendi.

Seçili çevresel, sosyal ve ekonomik performans göstergeleri için sınırlı güvence denetimi alan raporda; sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğine bağlı riskler ile fırsatların şirket üzerindeki olası etkileri risk odaklı bir yaklaşımla analiz edildi. Bu kapsamda Penta Teknoloji, iklim odaklı risk ve fırsatlara ilişkin detayları içeren TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) uyumlu ilk raporunu da yayımladı.

2024 yılında yapılan ölçümlerde çalışan memnuniyeti yüzde 83, çalışan bağlılığı ise yüzde 77 olarak gerçekleşti. Çalışanların profesyonel gelişimlerini destekleyecek eğitim ve gelişim programlarını hayata geçiren şirket, aynı dönemde toplumsal gelişime katkı sağlamak amacıyla 18 milyon TL’nin üzerinde bağış gerçekleştirerek sosyal sorumluluk alanındaki kararlılığını da ortaya koydu.