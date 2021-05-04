Penta Teknoloji halka arz ediliyor! Penta Teknoloji hala arz talep toplama tarihleri, hisse fiyatları ve izahn

Ekonomi dünyasının merakla beklediği Penta Teknoloji halka arz'da talep toplama süreci için geri sayım başladı. 1990 yılında kurulan ve bugün ülkenin öncü teknoloji şirketlerinden biri haline gelen Penta Teknoloji halka arz araştırılıyor. Penta Teknoloji halka arz ediliyor! Penta Teknoloji hala arz talep toplama tarihleri ve hisse fiyatları ne? İşte Penta halka arz izahnamesi

PENTA TEKNOLOJİ HALKA ARZ EDİLİYOR!

Penta Teknoloji halka arz izahnamesinde yer alan duyuruya göre şirketin sermayesinin 31.724.000 TL'den 43.724.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 12.000.000 TL nominal değerli 12.000.000 adet pay ve mevcut ortaklardan Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ait 5.401.901 TL nominal değerli 5.401.901 adet pay, Sinan Güçlü'ye ait 245.874 TL nominal değerli 245.874 adet pay, Mustafa Erdün'e ait 243.659 TL nominal değerli 243.659 adet pay, Bülent Koray Aksoy'a ait 243.659 TL nominal değerli 243.659 adet pay ve Mürsel Özçelik'e ait 243.659 TL nominal değerli 243.659 adet pay olmak üzere toplam 18.378.752 TL nominal değerli 18.378.752 adet payın halka arz edilecek.

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PENTA TEKNOLOJİ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ NEDİR?

Penta Teknoloji halka arzı kapsamında talep toplama işlemleri 5-6 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

PENTA TEKNOLOJİ HALKA ARZ HİSSE FİYATLARI NEDİR?

İş Yatırım liderliğinde gerçekleşecek olan Penta Teknoloji halka arz talep toplamada hisse fiyatlarının 32,00 – 38,00 TL fiyat aralığında olmasına karar verilmiştir.