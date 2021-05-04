Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBorsaPenta Teknoloji halka arz ediliyor! Penta Teknoloji hala arz talep toplama tarihleri, hisse fiyatları ve izahn
ABONE OL

Penta Teknoloji halka arz ediliyor! Penta Teknoloji hala arz talep toplama tarihleri, hisse fiyatları ve izahname

Türkiye'nin öncü teknoloji dağıtıcı şirketlerinden biri olarak bilinen Penta Teknoloji halka arz ediliyor. Halka arz başvurusu 29 Nisan 2021'de kabul edilen Penta Teknoloji için talep toplama sürecinin ne zaman başlatılacağı merak konusu oldu. Penta Teknoloji halka arz ediliyor! Penta Teknoloji hala arz talep toplama tarihleri ve hisse fiyatları ne? İşte Penta halka arz izahnamesi

Penta Teknoloji halka arz ediliyor! Penta Teknoloji hala arz talep toplama tarihleri, hisse fiyatları ve izahn

Ekonomi dünyasının merakla beklediği Penta Teknoloji halka arz'da talep toplama süreci için geri sayım başladı. 1990 yılında kurulan ve bugün ülkenin öncü teknoloji şirketlerinden biri haline gelen Penta Teknoloji halka arz araştırılıyor. Penta Teknoloji halka arz ediliyor! Penta Teknoloji hala arz talep toplama tarihleri ve hisse fiyatları ne? İşte Penta halka arz izahnamesi

PENTA TEKNOLOJİ HALKA ARZ EDİLİYOR!

Penta Teknoloji halka arz izahnamesinde yer alan duyuruya göre şirketin sermayesinin 31.724.000 TL'den 43.724.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 12.000.000 TL nominal değerli 12.000.000 adet pay ve mevcut ortaklardan Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ait 5.401.901 TL nominal değerli 5.401.901 adet pay, Sinan Güçlü'ye ait 245.874 TL nominal değerli 245.874 adet pay, Mustafa Erdün'e ait 243.659 TL nominal değerli 243.659 adet pay, Bülent Koray Aksoy'a ait 243.659 TL nominal değerli 243.659 adet pay ve Mürsel Özçelik'e ait 243.659 TL nominal değerli 243.659 adet pay olmak üzere toplam 18.378.752 TL nominal değerli 18.378.752 adet payın halka arz edilecek.

PENTA TEKNOLOJİ HALKA ARZINA DAİR MERAK EDİLENLER VE HALKA ARZ İZAHNAMESİ İÇİN TIKLAYINIZ

PENTA TEKNOLOJİ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ NEDİR?

Penta Teknoloji halka arzı kapsamında talep toplama işlemleri 5-6 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

PENTA TEKNOLOJİ HALKA ARZ HİSSE FİYATLARI NEDİR?

İş Yatırım liderliğinde gerçekleşecek olan Penta Teknoloji halka arz talep toplamada hisse fiyatlarının 32,00 – 38,00 TL fiyat aralığında olmasına karar verilmiştir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ligin zirvesindeki Beşiktaş'ın hisseleri nisanda yatırımcısına yüzde 1.08 kazandırdı
BORSABeşiktaş borsada da lider
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku açıklandı
BORSAYabancı hisse aldı, DİBS ve ŞBS sattı
Chiliz coin kaç TL? Kripto para Chiliz (CHZ) coin nedir?
BORSACHZ coin kaç TL?
Ziraat GYO halka arz talep toplama ne zaman başlayacak? İşte Ziraat GYO halka arz hisse fiyatı ve borsa kodu
BORSAZiraat GYO halka arz talep toplama ne zaman?
Halka arz sayısının 2021'de 40'ı aşması bekleniyor
BORSAHalka arzda sayının 40'ı aşması bekleniyor
SPK'dan "sıklıkla ceza almış kişilerle" çalışan aracı kurumlara uyarı
BORSASPK'dan aracı kurumlara uyarı
Tam kapanma kararının ardından borsada hızlı yükselişler yaşandı
BORSABorsada 'kapanma' yükselişleri
Sistemkoin battı mı? Sistemkoin'de neden işlem yapılamıyor?
BORSASistemkoin battı mı?
Goldexcoin kimin? Goldexcoin battı mı, neden işlem yapılamıyor?
BORSAGoldexcoin kimin?
SPK Onayladı! Ziraat GYO halka arz ediliyor! Ziraat GYO halka arz talep toplama tarihleri, hisse fiyatı nedir?
BORSASPK Onayladı! Ziraat GYO halka arz ediliyor!