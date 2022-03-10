Penta Teknoloji yüzde 35 büyüdü

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Bilgisayar, yazılım, baskı çözümleri, sunucu, veri depolama ve ağ ürünleri başta olmak üzere 30 yılı aşkın süredir dünyanın önde gelen teknoloji markalarını ve bilgi teknolojileri ürünlerini tüketicilerle buluşturan Penta Teknoloji, 2021 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Penta Teknoloji’nin 2021 yılında konsolide cirosu, geçen yıla kıyasla yüzde 35 artışla 5,7 milyar TL oldu. Aynı dönemde brüt kârını 405 milyon TL’ye yükselten Penta Teknoloji’nin FAVÖK’ü 306 milyon TL, FAVÖK marjı ise yüzde 5,4 olarak gerçekleşti. 2021 yılı Mayıs ayında halka arzı tamamlanan Penta Teknoloji 2021 yılını 967 milyon TL özkaynak ile kapattı.

'DİJİTAL DÖNÜŞÜME KATKI SAĞLIYORUZ'

2021 yılı finansal sonuçları değerlendiren Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal şunları söyledi: “Sektörde 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren şirketimizle ülkemizi teknolojiyle buluşturuyoruz. Farklı kategorilerde birçok global markayı Türkiye’ye getiriyor ve ülkemizin dijital altyapısına; üretim, eğitim, finans, ulaşım gibi sektörlerine katkı sağlıyoruz. 2021 yılı başında 211 milyon TL olan özkaynaklarımızı halka arz ve 2021 gelirleriyle yıl sonunda 967 milyon TL’ye ulaştırarak finansal yapımızı güçlendirdik. Bu güçlü yapımızla tüm paydaşlarımıza değer katmak için çalışmaya devam edeceğiz.”