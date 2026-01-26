Pep Guardiola: Taraftarlarımıza ihtiyacımız var

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la karşılaşacakları maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Lig aşamasının son haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak Manchester ekibinde sakat futbolcuların fazlalığı dikkat çekerken, deneyimli teknik adam sarı-kırmızılı takım karşısında galip gelmek için taraftarlardan destek istedi.

"TARAFTARLARIMIZA İHTİYACIMIZ VAR"

Galatasaray karşısında birçok oyuncusunun forma giyemeyeceğini belirten Guardiola, "Taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Marc Guehi, Antoine Semenyo, Rodri oynayamaz. Nico, Savinho ve John Stones hazır olmayacak. Uzun bir liste ama umarım tribünlerimiz bizi cesaretlendirebilir." ifadelerini kullandı.