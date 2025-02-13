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        Haberler Gündem Güncel PERA BEBEK DAVASINDA TAHLİYE | Pera bebeğin ölümüne 3 tahliye - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Pera bebeğin ölümüne 3 tahliye!

        Aydın'da düğün konvoyundan açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 11 aylık Pera bebeğin ölümüyle ilgili görülen davada, 3 tahliye kararı verildi. Tahliye kararına Pera bebeğin ailesi tepki gösterdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 13:58 Güncelleme: 13.02.2025 - 13:58
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        Pera bebeğin ölümüne 3 tahliye!
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        Aydın'da yürek yakan olay, Söke ilçesinde 1 Temmuz 2024'te meydana geldi.

        İHA'da yer alan habere göre annesiyle birlikte evlerinin oturma odasında oyun oynarken başına yorgun mermi isabet eden 11 aylık Pera bebek, düğün konvoyundan açılan ateşin kurbanı oldu.

        ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

        Olayın ardından başlatılan soruşturmada konvoydan ateş eden şüphelilerin Mazlum Güney (26), Muhammet Bozkurt (26), Özgür Çelikyürek (31), Serkan Sordabak (26) ve Ersin Budak (33) olduğu tespit edildi.

        AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

        Şüpheliler hakkında "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Ayrıca, "Korku, kaygı veya panik oluşturacak şekilde silahla ateş etme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından da ek cezalar istendiği öğrenildi.

        'MERMİLER EŞLEŞMEDİ' GEREKÇESİYLE 3 TAHLİYE

        Geçtiğimiz gün Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, aileyi şok eden tahliye kararları çıktı. Mahkeme, olayda kullanılan silahlar ile Pera bebeğe isabet eden yorgun mermi arasında eşleşme bulunmadığı gerekçesiyle, tutuklulardan Ersin Budak, Muhammet Bozkurt ve Özgür Çelikyürek’i tahliye etti.

        TUTUKLU KALMASINI TALEP ETTİ

        Mahkeme Başkanı Tuğrul Durmaz, olaydan sonra kaçan ve 70 gün boyunca firari olan sanık Ersin Budak'ın yeniden kaçma ihtimaline dikkat çekerek tutuklu kalmasını talep etti. Ancak mahkemenin diğer üyeleri bu talebe karşı çıkarak Budak'ın tahliyesine onay verdi.

        YAKALAMA KARARI DEVAM EDİYOR

        Ayrıca davada firari durumda bulunan şüpheli Mazlum Güney hakkında çıkarılan yakalama kararının devamına hükmedildi.

        ACILI AİLE KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

        Tahliye kararları sonrası Pera bebeğin ailesi ve kamuoyu büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada Pera Bebek'in annesi Buse Palabıyık, baba Ahmet Palabıyık ve dede Kerim Palabıyık, açıklanan kararlara anlam veremediklerini belirtti.

        Adaletin yerine geleceğini umduklarını belirten aile, yaşanan bu trajedinin Türkiye’ye örnek olması, sevinçlerin acıya dönüşmemesi gerektiğini dile getirdi.

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        #Aydın
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