Airbus tarafından atmosfer araştırmaları yapmak için oluşturulan ve kâr amacı gütmeyen Perlan projesinin 2. hava aracı olan Perlan II, 62 bin feet üzerine çıkarak rekor kırdı. Airbus A380 uçaklarının tepe hizmet noktasını ve insanların hayatta kalamayacağı Armstrong çizgisini de zarar görmeden geçen planör, başta iklim değişimleri olmak üzere atmosferik gelişmelerin keşfedilmesinde çığır açabilir
29.08.2018 - 14:05 | Güncelleme: Genel
Airbus firmasının geliştirdiği dünyanın ilk atmosferik keşif inisiyatifi olan Perlan Mission II planörü, 62 bin feet üzerinde bir irtifaya çıkarak tarih yazdı.
Arjantin'in El Calafate'de yapılan denemede atmosferin ikinci tabakası olan stratosferin de ötesine geçilerek elde edilen bu değer süzülerek uçuş irtifası anlamında rekor olarak kayıtlara geçti.
90 bin feet için tasarlanan Perlan 2, böylelikle Armstrong çizgisini de geçmiş oldu. Armstrong limiti olarak da bilinen sınır, basınçlama olmadığı takdirde insan ırkının hayatta kalamayacağı eşiği ifade etmek kullanılıyor. Atmosferin 19. kilometresinde başlayan sınır, sıvıların kaynama noktası irtifa yükseldikçe düşeceği için insan kanının da kaynamasına neden oluyor ve korunma sağlanmadığı takdirde insanın ölümüyle sonuçlanıyor.
Kâr amacı gütmeyen bir havacılık projesini gerçeğe dönüştürdükleri için tüm gönüllülerimiz ve sponsorlarımız adına harika bir an.Perlan Project CEO Ed Warnock
Kâr amacı gütmeyen Perlan projesinin kurucuları Einar Enevoldson ve Steve Fossett, Perlan I adı verilen planörle ilk uçuşu 2006'da yapmıştı. Son rekor ise Arjantin'in Patagonya bölgesinde 2017 yılında yapılan Perlan 2 uçuşuyla 52 bin feette kırılmıştı.
TİCARİ UÇAKLARA DA FAYDASI OLACAK
Perlan Projesi'nin bu uçuş sayesindeki en önemli kazanımlarından biri de geleneksel bir planör çekici yerine özel tasarlanmış yüksek irtifalı bir çekici uçak kullanılması oldu.
Egrett G520 ismindeki uçak Perlan 2'yi yaklaşık 42 bin feet seviyesinde serbest bıraktı. Bu, aynı zamanda Airbus A380 serisi uçakların seferdeki servis tavanı olarak biliniyor.
Oregon'da inşa edilen Perlan 2'de çok sayıda inovatif yenilik de bulunuyor. Ağır ve yüksek enerji isteyen kompresörlere olan ihtiyacı ortadan kaldıran pasif kabin basınçlandırması, yüksek verimliliğe sahip karbon fiber kapsülü, kapalı devre solunum sistemi bunlardan bazıları.
Perlan II fotoğrafları
Perlan II fotoğrafları
Kokpitte yükselen ve alçalan hava alanlarını grafik olarak görselleştiren onboard sistem sayesinde ticari uçaklar da daha hızlı tırmanış performansı ve yakıt tasarrufu elde edebilir.
Motorlu araştırma uçaklarının aksine Perlan 2, etrafındaki havanın ısısı ve kimyasından da etkilenmiyor. Böylelikle, başta iklim değişimleri olmak üzere atmosferle ilgili araştırmalar için daha uygun çalışma ortamı sunuyor.
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Dünya rekoru kırdı! Çığır açabilir - Haberler/perlan-ii-dunya-rekoru-kirdi-havacilikta-cigir-acabilir-2122258-ekonomi2122258
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