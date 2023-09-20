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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Persepolis: 0 - Al Nassr: 2 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Persepolis: 0 - Al Nassr: 2 MAÇ SONUCU

        Al Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Persepolis'i 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 01:27 Güncelleme: 20.09.2023 - 01:27
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        Al Nassr deplasmanda rahat kazandı!
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        Asya Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Al-Nassr deplasmanda Persepolis'i 2-0 mağlup etmeyi başardı.

        Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Abdulrahman Ghareeb ve 72. dakikada Mohammed Qassem kaydetti. Cristiano Ronaldo bu maçta golle buluşamadı.

        GALİBİYETLE BAŞLADI

        Al-Nassr bu galibiyetle beraber 3 puanla liderlik koltuğuna oturuken, Persepolis puansız kaldı ve 4. sırada kendisine yer buldu.

        Al-Nassr bir sonraki karşılaşmada sahasında Istiklol'ü ağırlarken, Persepolis, Al-Duhail deplasmanına gidecek.

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