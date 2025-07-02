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        Haberler Spor Futbol Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi! - Futbol Haberleri

        Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi!

        İran ekibi Persepolis'in teknik direktörlüğünü yürüten İsmail Kartal, görevinden ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 20:11 Güncelleme: 02.07.2025 - 20:16
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        Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi!
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        Teknik direktör İsmail Kartal, İran temsilcisi Persepolis ile yollarını ayırdı.

        Kartal, yaptığı açıklamada, kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını belirtti.

        Deneyimli teknik adam, ocak ayında İran ekibinin başına geçmişti. Persepolis, İsmail Kartal yönetiminde İran Ligi'nde 2024-2025 sezonunu 60 puan ve averajla 3. sırada tamamlamıştı.

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