Pestisit, çocuklarda zihinsel hastalıklara sebep oluyor

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ulaş Kırım, pestisitin tutunma ihtimalinin toprağa yakın yetiştirilen hızlı tüketim kanalındaki ürünler ile ömrü kısa olan maydanoz ve marul gibi yeşilliklerde fazla olduğunu belirtip, "Yeşil biber, kapya biber gibi sezon dışında üretilen ürünlerde de yine pestisit bulunma ihtimali yüksek" dedi.

ACABA BİZİM SOFRALARIMIZA MI GELİYOR?

Son dönemlerde Avrupa Birliği'nden geri dönen ürünlerde artış olması pestisit konusunu gündeme getirdi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ulaş Kırım, AB ülkelerinden pestisit olduğu için geri dönen bu ürünlerin zaman zaman 'Acaba bizim sofralarımıza mı geliyor' gibi soru işaretlerine ve kafa karışıklığına neden olduğunu söyledi.

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Bakanlık tarafından dönemsel olarak geri gelen ürünlerin imhalarının açıklandığına dikkati çeken Kırım, "Özellikle son dönemde gelen tepkiler üzerine geçtiğimiz günlerde bir imha görüntüsü paylaşılmıştı. Ancak bunun daha kalıcı hale gelmesi isteniyor. Taklit, tağşiş ürünlerin belirli zaman dilimlerinde güncel olarak listelendiği gibi toplumla paylaşılabileceği bir mekanizmaya ihtiyacımız var. Bu duruma göre vatandaş alışveriş alışkanlıklarını o yönde değiştirecek ve kendi sağlığını korumak için de bilinçli bir hareket etme imkanı bulmuş olacaktır" dedi.

"PESTİSİT HAVA, RÜZGAR YOLUYLA DA YAYILABİLEN MADDE"

Pestisit kullanımının temelde birçok sebebi olduğunun altını çizen Kırım, "Hangi yörede ne kadar ilaç kullanıldığını bazı dönemlerde açıklasan da bunun hangi üründe ne kadar, hangi sürede kullanıldığının bilinmediği için doğru bir veriye ulaşılmamış oluyor. Bu nedenle bakanlığın buradaki ilaç kullanımını bir an önce kontrol altına alması gerekiyor. Pestisit artık internet sitelerinden bile satılabiliyor. İnsanlar bu ilacı alıp bilinçsiz şekilde kullanabiliyorlar. Bunlar, kullanım sonrası çevredeki tüm ürünlere hava, rüzgar yoluyla da yayılabilen maddeler. Bu noktada çiftçinin eğitilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kullanımının ziraat mühendislerinin kontrolünde, doğru bir şekilde ve yöntemlerle yapılması gerekiyor. Aksi takdirde hem Avrupa Birliği'ne giden ürünlerimizin geri dönme ihtimali daha da artacak. Hem de iç piyasada satılan ürünlerin içerisinde barındırmış olduğu kimyasallarla ilgili bir bilgimiz olmamış olacak" diye konuştu.