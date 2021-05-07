Petkim'den 5 milyar TL ciro!

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SOCAR Türkiye’nin iştiraki Petkim, 2021 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, etkisi devam eden pandemi sürecine rağmen, 2021’in ilk çeyreğinde finansal performansın yükseltildiği belirtildi. Global üretimde ve küresel tedarik zincirinde yaşanan aksamalara karşın üretimini aralıksız sürdüren şirketin iç piyasanın ihtiyacı olan ürünleri tedarik ettiği ve yılın ilk üç ayında da toplam ciroyu 5 milyar TL’ye çıkardığı bildirildi. Yapılan açıklamada, şirketin satışları içinde iç piyasanın payının yüzde 66 seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.

Petkim'in pandemi koşullarında sürdürdüğü kârlılık artışının yanı sıra küresel üretimin azaldığı bir ortamda ulaştığı kapasite kullanım rakamlarıyla da dikkat çekici bir performansa imza attığı vurgulandı. Hammadde sıkıntısı nedeniyle pek çok petrokimya oyuncusunun üretimini kısıtladığı bir dönemde Petkim’in kapasite kullanım oranının yüzde 92’yi bulduğu kaydedildi. Petkim’in kapasite kullanım oranında, STAR Rafineri ile gerçekleştirilen entegre üretimin etkisi olduğu bildirildi.

öte yandan, Petkim'in 2021 yılının Ocak-Mart döneminde 892 milyon TL’lik net kâra ulaştığı açıklandı.

FAVÖK'TE YÜZDE 56 ARTIŞ KAYDETTİ

2021 ilk çeyrek sonuçlarını değerlendiren SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, pandemi döneminde ihtiyacı artan tıbbi malzeme ve hijyenik ürünlerde kullanılan hammaddelerin üretimine yoğunlaşarak önceliği yurtiçi talebin karşılanmasına verdiklerini ve Türkiye’nin ilk ve tek entegre petrokimya tesisi olarak bu dönemde yurt içi sanayicilerin taleplerini kesintisiz olarak karşıladıklarını belirtti.

Yılın ilk çeyreğinde başarılı bir finansal performans sergilediklerini ifade eden Anar Mammadov, "FAVÖK rakamlarımız TL bazda bir önceki çeyreğe göre yüzde 56 artış gösterdi. Zor bir süreçte elde edilen bu performansımızda, inovatif çözümlerle operasyonel verimliliğin yükseltilmesinin büyük etkisi oldu. Fabrikalarımızda verimliliğin artması için yaptığımız ilave yatırımların tutarı 131 milyon TL’yi buldu. Finansal sürdürülebilirliği destekleme hedefiyle borç ödemelerimizi önceliklendirerek, bu dönemde gerçekleştirdiğimiz 478 milyon TL’lik net finansal ödemeyle de güçlü finansal yapımızı ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.