Petkim'den 5 milyar TL ciro!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamPetkim'den 5 milyar TL ciro!
ABONE OL

Petkim Kapasite kullanım oranını yüzde 92’ye çıkardı

2021’in birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan Petkim, toplam arzın küresel ölçekte daralma trendine girdiği pandemi döneminde üretimini kesintisiz sürdürerek kapasite kullanım oranını arttırdığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, global üretimde yaşanan zorlu sürece rağmen, Petkim’de kapasite kullanımı yüzde 92’yi buldu. Şirketin bu dönemde toplam cirosu 5 milyar TL’ye çıkarken, net kârının da 892 milyon TL'ye ulaştığı açıklandı. SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, pandemi döneminde ihtiyacı artan tıbbi malzeme ve hijyenik ürünlerde kullanılan hammaddelerin üretimine yoğunlaşarak önceliği yurtiçi talebin karşılanmasına verdiklerini söyledi

Petkim'den 5 milyar TL ciro!
HABERTURK.COM

SOCAR Türkiye’nin iştiraki Petkim, 2021 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, etkisi devam eden pandemi sürecine rağmen, 2021’in ilk çeyreğinde finansal performansın yükseltildiği belirtildi. Global üretimde ve küresel tedarik zincirinde yaşanan aksamalara karşın üretimini aralıksız sürdüren şirketin iç piyasanın ihtiyacı olan ürünleri tedarik ettiği ve yılın ilk üç ayında da toplam ciroyu 5 milyar TL’ye çıkardığı bildirildi. Yapılan açıklamada, şirketin satışları içinde iç piyasanın payının yüzde 66 seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.

Petkim'in pandemi koşullarında sürdürdüğü kârlılık artışının yanı sıra küresel üretimin azaldığı bir ortamda ulaştığı kapasite kullanım rakamlarıyla da dikkat çekici bir performansa imza attığı vurgulandı. Hammadde sıkıntısı nedeniyle pek çok petrokimya oyuncusunun üretimini kısıtladığı bir dönemde Petkim’in kapasite kullanım oranının yüzde 92’yi bulduğu kaydedildi. Petkim’in kapasite kullanım oranında, STAR Rafineri ile gerçekleştirilen entegre üretimin etkisi olduğu bildirildi.

öte yandan, Petkim'in 2021 yılının Ocak-Mart döneminde 892 milyon TL’lik net kâra ulaştığı açıklandı.

FAVÖK'TE YÜZDE 56 ARTIŞ KAYDETTİ

2021 ilk çeyrek sonuçlarını değerlendiren SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, pandemi döneminde ihtiyacı artan tıbbi malzeme ve hijyenik ürünlerde kullanılan hammaddelerin üretimine yoğunlaşarak önceliği yurtiçi talebin karşılanmasına verdiklerini ve Türkiye’nin ilk ve tek entegre petrokimya tesisi olarak bu dönemde yurt içi sanayicilerin taleplerini kesintisiz olarak karşıladıklarını belirtti.

Yılın ilk çeyreğinde başarılı bir finansal performans sergilediklerini ifade eden Anar Mammadov, "FAVÖK rakamlarımız TL bazda bir önceki çeyreğe göre yüzde 56 artış gösterdi. Zor bir süreçte elde edilen bu performansımızda, inovatif çözümlerle operasyonel verimliliğin yükseltilmesinin büyük etkisi oldu. Fabrikalarımızda verimliliğin artması için yaptığımız ilave yatırımların tutarı 131 milyon TL’yi buldu. Finansal sürdürülebilirliği destekleme hedefiyle borç ödemelerimizi önceliklendirerek, bu dönemde gerçekleştirdiğimiz 478 milyon TL’lik net finansal ödemeyle de güçlü finansal yapımızı ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bill Gates yorumuyla ünlenen spiker konuştu: "Önce aileme çip yerleştiririm"
İŞ-YAŞAM"Önce aileme çip yerleştiririm"
'Daha İyi Bir Türkiye İçin Hangi Fikri Yıkalım?'
İŞ-YAŞAMGökhan Şen'den yeni kitap
DenizBank Avrupa’da yılın finansman işlemine imza attı
İŞ-YAŞAMTürk bankadan yılın finansman işlemi!
Bakan Pakdemirli’den Anadolu Etap’ın Balıkesir çiftliğine ziyaret
İŞ-YAŞAMBakan Pakdemirli'den o çiftliğe ziyaret!
Bakan Kurum: İthal atıklara online takip sistemini hayata geçiriyoruz
İŞ-YAŞAMİthal atıklara online takip
ABD'de işsizlik oranı nisanda beklenenin aksine yüzde 6,1'e yükseldi
İŞ-YAŞAMABD'de işsizlik oranı nisanda yükseldi
Nisanda 404 milyon dolar mücevher ihracatı gerçekleştirildi
İŞ-YAŞAMMücevher ihracatında dev artış
Bakan Muş: Kadın kooperatiflerimize 150 bin liraya kadar hibe desteği devam edecek
İŞ-YAŞAMKadın kooperatiflerine yeni hibe desteği
Rekabet Kurulu, 3 turizm firmasına yönelik rekabet soruşturmasını tamamladı
İŞ-YAŞAMRekabet, 3 turizm firmasına yönelik soruşturmasını ...
'Bakanlık sütün yerde kalmaması için çalışıyor'
İŞ-YAŞAM'Bakanlık süt için devrede'