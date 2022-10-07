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Petrol fiyatı tahminini yükseltti

Goldman Sachs 2022 Brent petrol varil fiyatı tahminini OPEC+ ülkelerinin kesinti kararı sonrası 99 dolardan 104 dolara yükseltti

Petrol fiyatı tahminini yükseltti
Petrol fiyatı tahminini yükseltti
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Goldman Sachs, OPEC+ ülkelerinin kasım ayından itibaren günlük üretimi 2 milyon varil azaltma kararı sonrası petrol fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Banka, 2022 yılı için Brent petrolü varil fiyatı tahminini fiyat tahminin 99 dolardan 104 dolara yükseltti. 2023 beklentisini de 108 dolardan 110 dolara çekti.

Brent petrol varil fiyatı için 2022 dördüncü çeyrek ve 2023 ilk çeyrek tahminlerini 10'ar dolar artıran Goldman Sachs, tahminlerini sırasıyla 110 ve 115 dolar olarak açıkladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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