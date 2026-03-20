İran'ın güneyinde Basra Körfezi'nde yer alan Güney Pars doğalgaz sahasının bazı rafinerilerine düzenlenen saldırı ve İran'dan sert bir misilleme sonrası dün petrol fiyatlarında sert yükseliş yaşanmıştı.

Dün 119,13 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 108,65 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,8 azalarak 107,68 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 94,05 dolardan alıcı buldu.

AA'nın haberine göre petrol fiyatlarındaki gevşemede İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, İsrail'in ABD'ye Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda "istihbarat ve diğer yollarla" yardım ettiği yönündeki açıklamaları etkili oldu. Ayrıca Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında "Savaş insanların düşündüğünden daha hızlı bitecek" ifadesini kullandı.

Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere, küresel ticarette önemli geçiş güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini sağlamak için uygun çabalara katkı sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.

ENERJİ TESİSLERİNİN HEDEF ALINMASI

ABD ve İsrail, İran'ın Aseluye petrol rafinerisi ile Güney Pars doğalgaz sahasına saldırı düzenlemişti. İran Silahlı Kuvvetleri, petrol rafinerilerinin ABD-İsrail tarafından hedef alınmasının ardından yayımladığı açıklamada dün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da ABD ile bağlantılı petrol tesislerinin vurulacağını bildirerek, petrol tesisleri ve çevresi için "tahliye uyarısı" yayımlamış ve ilk saldırıyı düzenlediğini duyurmuştu.

İran devlet televizyonu dün aynı zamanda İran'ın Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkelere yeni saldırı dalgasını duyurmuştu. Açıklamada, "İran’a saldırıya ev sahipliği yapan Basra Körfezi kıyısı ülkelerinin enerji tesislerine yönelik yeni füze saldırısı başladı" ifadesi kullanılmıştı.

Katar, dün füzelerle vurulan ve ülkenin en önemli sıvılaştırılmış gaz tesislerini barındıran Ras Laffan Sanayi Bölgesi’ne İran tarafından yeniden saldırı düzenlendiğini ve bölgede yangın çıktığını belirtmişti. Dün yapılan saldırılarda da büyük hasar olduğu açıklanmıştı. Suudi Arabistan ise Çarşamba günü Riyad’a doğru fırlatılan dört balistik füzeyi ve bir gaz tesisine yönelik insansız hava aracı saldırı girişimini engellediğini açıklamıştı.

119 DOLARA KADAR YÜKSELMİŞTİ

Ortadoğu genelinde birçok enerji tesisinin hedef alınmasıyla beraber dün brent petrol vadeli işlemleri, 119 dolara kadar yükselirken, ABD ham petrolü (WTI) 98,61 dolara çıkmıştı. Reuters'a göre Çarşamba günü Brent-WTI makası son 11 yılın en geniş seviyesine gelmişti.