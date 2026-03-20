Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.047,72 %-0,51
        DOLAR 44,3051 %0,02
        EURO 51,2543 %-0,16
        GRAM ALTIN 6.674,58 %0,78
        FAİZ 40,38 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 103,30 %-0,44
        BITCOIN 70.448,00 %-0,06
        GBP/TRY 59,4711 %-0,02
        EUR/USD 1,1565 %-0,21
        BRENT 107,58 %-0,98
        ÇEYREK ALTIN 10.921,90 %0,86
        Haberler Ekonomi Enerji Petrol fiyatları yeniden 110 doların altında - Enerji Haberleri

        Sert yükselişin ardından petrol fiyatları yeniden 110 doların altında

        Dün 119,13 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,8 azalarak 107,68 dolar oldu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 20.03.2026 - 09:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sert yükseliş sonrası petrolde son durum

        İran'ın güneyinde Basra Körfezi'nde yer alan Güney Pars doğalgaz sahasının bazı rafinerilerine düzenlenen saldırı ve İran'dan sert bir misilleme sonrası dün petrol fiyatlarında sert yükseliş yaşanmıştı.

        Dün 119,13 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 108,65 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,8 azalarak 107,68 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 94,05 dolardan alıcı buldu.

        AA'nın haberine göre petrol fiyatlarındaki gevşemede İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, İsrail'in ABD'ye Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda "istihbarat ve diğer yollarla" yardım ettiği yönündeki açıklamaları etkili oldu. Ayrıca Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında "Savaş insanların düşündüğünden daha hızlı bitecek" ifadesini kullandı.

        Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere, küresel ticarette önemli geçiş güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini sağlamak için uygun çabalara katkı sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.

        ENERJİ TESİSLERİNİN HEDEF ALINMASI

        ABD ve İsrail, İran'ın Aseluye petrol rafinerisi ile Güney Pars doğalgaz sahasına saldırı düzenlemişti. İran Silahlı Kuvvetleri, petrol rafinerilerinin ABD-İsrail tarafından hedef alınmasının ardından yayımladığı açıklamada dün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da ABD ile bağlantılı petrol tesislerinin vurulacağını bildirerek, petrol tesisleri ve çevresi için "tahliye uyarısı" yayımlamış ve ilk saldırıyı düzenlediğini duyurmuştu.

        İran devlet televizyonu dün aynı zamanda İran'ın Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkelere yeni saldırı dalgasını duyurmuştu. Açıklamada, "İran’a saldırıya ev sahipliği yapan Basra Körfezi kıyısı ülkelerinin enerji tesislerine yönelik yeni füze saldırısı başladı" ifadesi kullanılmıştı.

        REKLAM

        Katar, dün füzelerle vurulan ve ülkenin en önemli sıvılaştırılmış gaz tesislerini barındıran Ras Laffan Sanayi Bölgesi’ne İran tarafından yeniden saldırı düzenlendiğini ve bölgede yangın çıktığını belirtmişti. Dün yapılan saldırılarda da büyük hasar olduğu açıklanmıştı. Suudi Arabistan ise Çarşamba günü Riyad’a doğru fırlatılan dört balistik füzeyi ve bir gaz tesisine yönelik insansız hava aracı saldırı girişimini engellediğini açıklamıştı.

        119 DOLARA KADAR YÜKSELMİŞTİ

        Ortadoğu genelinde birçok enerji tesisinin hedef alınmasıyla beraber dün brent petrol vadeli işlemleri, 119 dolara kadar yükselirken, ABD ham petrolü (WTI) 98,61 dolara çıkmıştı. Reuters'a göre Çarşamba günü Brent-WTI makası son 11 yılın en geniş seviyesine gelmişti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
