Petrol fiyatlarında sert düşüş

Petrol, ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonu yaptığı ve Washington ile Tahran’ın barış görüşmelerinin yeniden başlamasını ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını sağlayacak bir anlaşmayı açıklamaya yakın olduğu yönündeki açıklamaların etkisiyle geriledi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre uluslararası gösterge olan Brent petrol vadeli kontratları , cuma gününü 103 doların üzerinde kapatmasının ardından yüzde 4,6 düşüşle varil başına 98,8 dolara geriledi. ABD ham petrolü (WTI) ise geçen haftayı 96 doların üzerinde tamamladıktan sonra yüzde 4,7 düşerek 92 dolar seviyesinde işlem gördü.

Petrol fiyatlarındaki bu düşüş, Başkan Trump’ın cumartesi akşamı yaptığı açıklamayla hız kazanmıştı. Trump, küresel enerji akışı açısından kritik bir sevkiyat hattı olan Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını ve barış görüşmelerinin yeniden başlamasını sağlayacak İran anlaşmasının kısa süre içinde duyurulacağını belirterek savaşın sona erebileceğine yönelik umutları artışrmıştı. Ancak Bloomberg’e konuşan ABD’li yetkililer de Washington’un henüz anlaşmayı imzalamaya hazır olmadığını ifade etti.