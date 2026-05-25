Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.808,20 %4,89
        DOLAR 45,7172 %0,03
        EURO 53,3727 %0,62
        GRAM ALTIN 6.697,49 %1,01
        FAİZ 44,24 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 114,23 %2,85
        BITCOIN 77.368,00 %1,05
        GBP/TRY 61,9563 %0,65
        EUR/USD 1,1645 %0,36
        BRENT 97,72 %-5,62
        ÇEYREK ALTIN 10.950,40 %1,01
        Haberler Ekonomi Enerji Petrol fiyatlarında sert düşüş

        Petrol fiyatlarında düşüş

        Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak bir anlaşmayı açıklamaya yakın olduklarına yönelik açıklamaların etkisiyle düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 08:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Petrol fiyatlarında sert düşüş

        Petrol, ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonu yaptığı ve Washington ile Tahran’ın barış görüşmelerinin yeniden başlamasını ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını sağlayacak bir anlaşmayı açıklamaya yakın olduğu yönündeki açıklamaların etkisiyle geriledi.

        Bloomberg HT'de yer alan habere göre uluslararası gösterge olan Brent petrol vadeli kontratları , cuma gününü 103 doların üzerinde kapatmasının ardından yüzde 4,6 düşüşle varil başına 98,8 dolara geriledi. ABD ham petrolü (WTI) ise geçen haftayı 96 doların üzerinde tamamladıktan sonra yüzde 4,7 düşerek 92 dolar seviyesinde işlem gördü.

        Petrol fiyatlarındaki bu düşüş, Başkan Trump’ın cumartesi akşamı yaptığı açıklamayla hız kazanmıştı. Trump, küresel enerji akışı açısından kritik bir sevkiyat hattı olan Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını ve barış görüşmelerinin yeniden başlamasını sağlayacak İran anlaşmasının kısa süre içinde duyurulacağını belirterek savaşın sona erebileceğine yönelik umutları artışrmıştı. Ancak Bloomberg’e konuşan ABD’li yetkililer de Washington’un henüz anlaşmayı imzalamaya hazır olmadığını ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay

        CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel, "Herkesin isteği 40 gün içinde kurultayın olması. Mutlak butlan kararını tanımıyoruz. Parti grup toplantısını kurultaya kadar ben yapacağım. 110 milletvekilinin hangi kararın arkasında olduğu görüldü. 40 gün sonra kurultay ilanını okumam lazım. Ondan sonra yüz yü...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        Mustafa Sandal’ın eski bacanağı 'Kırmızı bültenle yakalanmıştı... Cinayet olayında yeni görüntüler çıktı!
        Mustafa Sandal’ın eski bacanağı 'Kırmızı bültenle yakalanmıştı... Cinayet olayında yeni görüntüler çıktı!
        Hamaney nerede?
        Hamaney nerede?
        Bilgi Üniversitesi’ni kapatma kararı iptal edildi
        Bilgi Üniversitesi’ni kapatma kararı iptal edildi
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti!
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        "Netanyahu Trump'ı etkilemekte zorluk çekiyor"
        "Netanyahu Trump'ı etkilemekte zorluk çekiyor"
        Moldova Enerji Bakanı'ndan yatırımcılara enerji mesajı
        Moldova Enerji Bakanı'ndan yatırımcılara enerji mesajı
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Elektrikli araçlar için bayram teyakkuzu
        Elektrikli araçlar için bayram teyakkuzu
        Roma'da evlendiler
        Roma'da evlendiler
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler için uyarı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler için uyarı
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Cannes'a şık kapanış
        Cannes'a şık kapanış
        Çorum FK, Süper Lig'de!
        Çorum FK, Süper Lig'de!