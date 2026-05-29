        Haberler Ekonomi Enerji Petrol fiyatlarında son durum ne?

        Petrol fiyatlarında son durum ne?

        Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 91,54 dolardan işlem görüyor. Dün 95,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,70 dolardan tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 10:59 Güncelleme:
        Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 10.08 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,26 azalarak 91,54​​​​​​​ dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,54 dolardan alıcı buldu.

        Fiyatlardaki kısmi düşüşte, ABD ile İran'ın ateşkesi uzatma konusunda anlaşmaya vardığına yönelik haberler etkili oldu.Uzmanlar, piyasada çatışmanın sona erdiği ve taraflar arasında anlaşmaya varılacağı yönündeki beklentinin hakim olduğunu belirterek, bu algının sürmesi halinde ham petrol fiyatlarının 80 dolar seviyelerine doğru gerileyebileceğini ifade etti.

        Son dönemde petrol fiyatlarında yüksek oynaklık gözlenirken, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik 3 ay süren operasyonlarının sona erebileceğine ilişkin sinyaller ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı beklentileri petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü baskıyı kısıtladı.Dünya petrol arzının yaklaşık beşte biri ile LNG tedarikinin önemli bölümünün geçtiği Boğaz'daki deniz trafiğinin hala savaş öncesi seviyelerin oldukça altında olduğu belirtilirken, uzmanlar Boğaz'daki deniz trafiğinin yeniden normalleşmesinin petrol piyasasına kısa vadede bir miktar rahatlama sağlayabileceğini ancak toparlanmanın hızı ve kalıcılığı konusunda belirsizliklerin sürdüğünü kaydetti.

        Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 300 bin varil azalışla 441 milyon 700 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 800 bin varil azalacağı yönündeydi.Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da yaklaşık 9 milyon 100 bin varil azalarak 365 milyon 100 bin varil seviyesine düştü. Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon 600 bin varil azalışla 211 milyon 600 bin varil olarak kayıtlara geçti.

        Aynı dönemde ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 16-22 Mayıs haftasında 13 bin varil artarak 13 milyon 715 bin varile ulaştı. Ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 803 bin varil azalışla 6 milyon 212 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 1 milyon 164 bin varil azalışla 4 milyon 440 bin varil oldu.

        Uzmanlar, ABD verilerinin ülkede petrol tüketiminin çok güçlü olduğunu gösterdiğini vurgulayarak yaz sezonu öncesi benzin ve petrol depolarındaki hızlı erimenin, ABD'nin petrolü dışarıya satmak yerine kendi iç piyasasında harcadığına işaret ettiğini belirtti. Ülkedeki bu yüksek tüketim, jeopolitik anlaşmalar nedeniyle düşen petrol fiyatlarının daha da aşağı gitmesini engelleyen en önemli destek unsuru olarak görülüyor.

        Brent petrolde teknik olarak 92,32 doların direnç, 91,46 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

