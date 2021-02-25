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Petrol fiyatlarında yükseliş

Brent petrolün varil fiyatı 67 doların üzerine çıktı

petrol fiyatlarında yükseliş
DHA

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) önümüzdeki hafta yapacakları aylık toplantıya odaklanan küresel petrol piyasalarında fiyatlar, aşı ve aşılamalara ilişkin haberlerin yarattığı iyimserlikle yükseldi.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerinin, ABD'de ham petrol stoklarının yükseldiğine ilişkin veriye karşın, petrol fiyatlarında yükseliş sürdü ve Bent petrolün varil fiyatı 67 doların, Batı teksas petrolünün varil fiyatı da 63 doların üzerine çıktı.

EIA verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 19 Şubat'ta biten haftada 1.3 milyon varil artışla 463 milyon varile yükseldi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre de, ABD ham petrol stokları, petrol piyasalarında analistlerin öngörülerini de aşarak, 19 Şubat'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 1 milyon 30,000 bin varil yükseldi.

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