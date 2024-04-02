Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor

Dün 87,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 87,42 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla son kapanışa göre yüzde 0,64 artışla 87,98 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84,22 dolardan alıcı buldu.

Fiyat artışında, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü seyrettiğine işaret eden veriler ve artan jeopolitik gerginlikler etkili oldu.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, imalat sanayide 16 aylık daralmanın ardından ilk kez genişleme kaydedilirken, Tedarik Yönetim Enstitüsünün imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, martta 50,3 değeriyle piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Uzmanlar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı açıklamaların bankanın geleceğine dair ipuçları vereceğini bekliyor.

REKLAM Dünya genelinde önemli merkez bankaları yavaş yavaş faiz indirimlerine hazırlanıyor. Faiz indirimlerinin ekonomik hareketliliği desteklemesi bekleniyor. İsrail, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ateşkes çağrılarını dikkate almayarak Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, dün Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentinde bir eve bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda 2'si çocuk 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Son olarak İsrail, Deyr Belah kentindeki Hakar El Cami bölgesinde bulunan El Beşir Camisi'ni hedef aldı.