Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Küresel piyasalarda koronavirüs salgınının yarattığı endişe etkisini sürdürürken Rusya ile Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC ülkelerinin petrol arzı konusunda anlaşamaması borsalarda yeni bir satış dalgasına yol açtı.

Suudi Arabistan'ın petrol ihracatında fiyat düşürmesi ve üretimi artırmaya hazırlanması brent petrolün bu sabah yüzde 20'a varan bir düşüş yaşamasına yol açtı.

Petroldeki bu düşüşün ne derece kalıcı olacağını ülkeler arasındaki gelişmeler belirleyecek ancak uzmanlar bir süre 45-50 dolarlara ulaşılamayacağı konusunda hemfikir durumda. Son olarak Uluslararası Enerji Ajansı Direktörü Fatih Birol petrolün varil fiyatının 30 dolarlarda seyretmesini beklediğini belirtti.

REKOR SASOL'DA

Avrupa'dan Asya'ya borsalarda büyük satışlar yaşanırken bundan en çok etkilenen doğal olarak petrol şirketleri oldu. Saudi Aramco'nun hisseleri hemen sabah saatlerinde yüzde 10 düştü ve hisseler işleme kapandı.

Avrupa'da ise İngiliz BP ve Shell'in Londra Borsası'nda işlem gören hisselerindeki düşüş daha sert oldu. Enerji şirketleri için gösterge sayılan Stoxx 600 Petrol ve Gaz Endeksi gün genelinde şu ana kadar yüzde 14.6 geriledi.

ABD VE BREZİLYA'DA DA DÜŞÜŞ

BP hisseleri TSİ 16.00 itibarıyla yüzde 20.6 geriledi. Shell'deki düşüş ise yüzde 14.17 oldu.

Bir başka petrol devi Fransız Total'in hisseleri ise yüzde 12.6 değer kaybetti. Güney Afrikalı petrol şirketi Sasol'un hisseleri ise yüzde 44.5 çakıldı.

Brezilya'da ise ülkenin petrol devi Petrobras'ın hisseleri açılışta yüzde 23.6 düştü. ABD'li dev Exxon ise piyasa açılışında yüzde 14.2 ile son 11 yılın en sert düşüşünü yaşadı.