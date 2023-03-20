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Haberler Otomobil Peugeot'dan 2023'te Türkiye'de rekor hedefi
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Peugeot Türkiye Genel Müdürü Reyhanoğlu: 'Araç geliyor ama yetmiyor'

408 modelini Türkiye'ye getiren Peugeot, 2023'te kendi satış rekorunu kırmayı hedefliyor. Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, "2023'te 57 bin adet araç satmayı hedefliyoruz. Bu hedef bize yüzde 7.3’lük pazar payı getirecek. Bunu başarırsak Peugeot'un Türkiye tarihindeki rekor satışına imza atacağız" dedi. 2022'nin son 3.5 ayında lojistik tarafında sıkıntı yaşadıklarını aktaran Reyhanoğlu, 2023’ün ikinci yarısında ise tedarik sorunlarının azalacağını belirtti. Bayilerdeki araç bulma sorunlarını nedenleri ile de açıklayan Reyhanoğlu, "Hem perakende hem de filo tarafında ötelenmiş bir talep var. Aslında araç geliyor ama yeterli değil. Yeterli olmamasının sebebi ötelenmiş, birikmiş bir talep olması" dedi. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Peugeot'dan 2023'te Türkiye'de rekor hedefi

2022'de Türkiye otomotiv pazarından yüzde 4.2 pay alan Fransız otomobil üreticisi Peugeot, 2023 için hedef yükseltti.

Markanın gelecek hedeflerini anlatan Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, 2023 yılında 2022 yılına paralel bir pazar beklediklerini belirterek, bu sene satışlarda kendi rekorlarını kırmak istediklerini bildirdi.

Pazarın 2023'te 780-800 bin adet aralığında kapanacağı öngörüsünde bulunan Reyhanoğlu, "Peugeot olarak 2023 yılında 57 bin adetlik bir satışa imza atmayı hedefliyoruz. Bu 57 bin adetlik hedef, bize yüzde 7.3’lük pazar payı getirecek. Bu sonucu elde etmeyi başarırsak Peugeot markasının Türkiye tarihindeki rekor satışına imza atmış olacağız. Bu hedefin yaklaşık 40 bini aşkını binek otomobil, 16 bin adet civarı da hafif ticari araç modellerimiz olmasını arzuluyoruz" dedi.

Reyhanoğlu, 2022 yılını 6'ıncı sırada kapattıkları hafif ticari segmentinde, bu sene ise yüzde 9’luk bir pazar payı hedeflediklerini kaydederek, "Mutlak hedefimiz iki yerli üreticinin hemen arkasından ticari araçta 3'üncü marka olmak" dedi.

'DEPREM SONRASI MOBİLİTE İHTİYACI ARTTI'

Deprem felaketi yaşanmasına rağmen sene sonu planlarında değişiklik yapmadıklarını anlatan Reyhanoğlu, özellikle bu dönemde araca olan talebin ve mobilite ihtiyacının daha da arttığını gözlemlediklerini söyledi.

Deprem riski ve endişesinin, mobiliteye olan talebi tetiklediğine değinen Fransız markanın Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, "Deprem bölgesindeki yetkili satıcılarımızın toplam satışlarımıza oranı yüzde 10 seviyesindeydi. Depremden 3 hafta sonra o bölgedeki tüm yetkili satıcılarımız tekrar aktif süreçlerine döndüler. Bu nedenle 2023 yılı ile ilgili deprem odaklı bir hedef revizyonu yapmadığımızı söyleyebilirim" diye konuştu.

'TEDARİK SIKINTISI 2023'ÜN İKİNCİ YARISINDA AZALIR'

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, geçtiğimiz yılın sonuna doğru üretimdeki sıkıntıların çözüldüğünü fakat tedarik sorunları yaşadıklarını da belirtti.

2022'nin son 3.5 ayında lojistik tarafında sıkıntılar yaşadıklarını aktaran Reyhanoğlu, "Lojistik sektöründeki krizlerin etkisiyle araçlarımız gecikmeli olarak geldi. Bu sorunlar kısmen yine hayatımızda olacak ama artık bizim araç getirmemizi veya büyümemizi engelleyecek boyutta olmayacağını söyleyebilirim. Her çeyrekte tedarik sıkıntısının daha da azalacağını, 2023’ün ikinci yarısında daha rahat bir ortama kavuşacağımızı öngörüyoruz" tahmini paylaştı.

'ARAÇ BULMA SORUNUN NEDENİ ÖTELENEN TALEP'

Öte yandan, bayilerdeki araç bulma sorunlarını nedenleri ile sıralayan Gülin Reyhanoğlu, bu konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Uzun zamandır ötelenen bir talep olduğunu vurgulayan Reyhanoğlu, "Şu anda araç bulamama sebebi biraz onunla alakalı. Pandeminin başından beri aslında devam eden bir süreç bu. Öncelikle ham maddedeki, çipteki ve üretimdeki eksiklikler, şimdi de lojistiğin getirdiği bir takım eksiklikler var. Hem perakende tarafta hem de filo tarafında ötelenmiş bir talep var. Aslında araç geliyor. Geçtiğimiz yıla göre de ocak-şubat döneminde yüzde 87 oranında daha fazla araç getirdik ama yine de yeterli değil. Yeterli olmamasının sebebi ötelenmiş, birikmiş bir talep olmasıdır" dedi.

SATIŞLARIN YÜZDE 10'U 408 OLACAK

Türkiye'de satışa başladıkları 408 modeli ile ilgili de bilgiler paylaşan Reyhanoğlu, 408'i Türkiye pazarında C-SUV olarak konumlandıracaklarını, ilk senesinde toplam satışların yüzde 10’unu 408 ile gerçekleştireceklerini bildirdi.

Allure ve GT donanım paketleri ile satışa sunulan 408’i düşük donanım seviyesinde getirmeyi düşünmediklerini aktaran Reyhanoğlu, "Peugeot’yu orta-üst segment otomobil markası olarak tanımlıyoruz. O yüzden de 408’i üst donanım seviyesiyle getirdik" ifadelerini kullandı.

Reyhanoğlu'nun verdiği bilgiye göre, Fransız marka makyajlı 508’i Haziran ayı gibi satışa sunacak. Marka, büyüme hedefleri ile paralel olarak da yıl içinde 5 bayi daha açarak toplamda 65 bayiye ulaşacak.

Peugeot yeni bayilerinin ikisini İstanbul'da, diğer üçünü ise Aksaray, Manisa ve Uşak’ta açmayı hedefliyor.

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