Bugün Ne Oldu? 14 Nisan 2026'nın haberleri: Lisede silahlı saldırı, Gülistan Doku dosyası yeniden, Bahçeli: Ara seçim yok

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor...LİSEDE SİLAHLI SALDIRI: 16 YARALIBugün herkesin yakından takip ettiği başlıklarla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Ama en sıcak başlıkla başlayalım... Şanlıurfa'da bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak olayın ardından yaptığı açıklamada, av tüfeğiyle düzenlenen saldırıda çoğu öğrenci 16 yaralı olduğunu belirterek saldırganın, okulun eski öğrencisi olduğunu ve kendi hayatına son verdiğini açıkladı.GÜLİSTAN'IN DOKU DOSYASI YENİDEN"Gülistan'ın Doku nerede?" 6 yıldır bu sorunun yanıtını arıyoruz... soruşturmada, cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyon düzenlendi, 13 kişi gözaltına alındı. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruması Şükrü Eroğlu ile Gülistan'ın sevgilisi de gözaltındaki isimler arasında. Doku ailesinin avukatı "Gülistan'ın baraj gölünde olmadığı net şekilde ortadaydı. Ancak Gülistan'ın intihar ettiği algısı oluşturuldu." dedi. Gülistan'ın anne - babası "Adalet yerini buldu. Adalete inanıyoruz." dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de "Kamu vicdanında derin iz bırakan bu soruşturma, tüm yönleriyle yeniden ele alınmakta; hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır" açıklamasını yaptı. BAHÇELİ: ARA SEÇİM YOKMHP lideri Devlet Bahçeli, her salı olduğu gibi partisinin Meclis grup toplantısında konuştu. ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalara değinen Bahçeli, "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıftır. Görüyoruz ki ortada bitmiş bir kriz değil, bir bilek güreşi mevcuttur." dedi. Bahçeli ayrıca ara seçim tartışmaları için, "Ara seçim yok seçim zamanındadır. Türk milletinin iradesidir ve o iradeye şimdiden saygı duymak lazım." dedi.MANSUR YAVAŞ İÇİN SORUŞTURMA İZNİAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verildi. 2023 yılında Karabük mitingi için 6 adet belediyeye ait aracın Karabük'e götürüldüğü soruşturma konusu oldu.KILIÇDAROĞLU'NA 11 AY 20 GÜN HAPSİ CEZASIEski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.HÜRMÜZ'DE ABLUKA: TRUMP TEHDİT ETTİ, İRAN UYARDI!Dünyanın yakında takip ettiği Hürmüz Boğazı'na bakalım şimdi... ABD'nin İran limanlarına yönelik başlattığı abluka, Hürmüz Boğazı'nda gerilimi tırmandırdı. Trump, ablukaya yaklaşacak İran gemilerini imha edeceği tehdidinde bulunurken; İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hürmüz'e yönelik herhangi bir tehdidin "dünya için geniş kapsamlı sonuçları olacağı" uyarısında bulunduPERŞEMBE GÜNÜ GÖRÜŞECEKLER Mİ?Geçen Cumartesi ABD ve İran heyetleri İslamabad'da müzakere masasına oturmuş ancak bir anlaşma sağlanamadığı açıklanmıştı. Şimdi gündemde iki heyetin perşembe günü yeniden masaya oturacağı iddiası var. Bu konuyu takip etmeyi sürdüreceğiz.İTALYA'DAN İSRAİL KARARIİtalya-İsrail ilişkileri, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü bünyesindeki İtalyan askeri araç konvoyuna, İsrail ordusu tarafından açılan ateş nedeniyle gerilmişti. Şimdi İtalya Başbakanı Meloni, mevcut durumu göz önünde bulundurarak, İsrail ile savunma anlaşmasının otomatik yenilenmesini askıya aldıklarını belirtti.TRUMP'IN PAPA'YA YÖNELİK SÖZLERİMeloni ayrıca, "Papa Leo, aklını başına toplamalı" diyen ABD Başkanı Trump'ın, sözlerini "kabul edilemez" bulduğunu söyledi. Trump ise Papa'ya yönelik tepki çeken sözlerine ilişkin özür dilemeyeceğini açıkladı.