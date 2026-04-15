PFDK'dan Thorsten Fink'e 3 maç ceza!
PFDK, Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink'e 4. hakeme yönelik fiili müdahalesi nedeniyle 3 maç ceza verdi. Alman teknik adam, Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında kulübede yer alamayacak.
Giriş: 15 Nisan 2026 - 10:27 Güncelleme:
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink'e 3 maç men ve 80 bin TL para cezası verdi.
4. hakeme yönelik fiili müdahalesi nedeniyle ceza alan Alman teknik adam, Beşiktaş, Alanyaspor ve Galatasaray maçlarında kulübede yer alamayacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ