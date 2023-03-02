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PFDK'nın Süper Lig ekiplerine verdiği cezalar açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Süper Lig ekiplerine verdiği cezalar açıklandı

PFDK'nın Süper Lig ekiplerine verdiği cezalar açıklandı
DHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Ankaragücü ve Kayserispor'a para cezası verdi. Kurul ayrıca Galatasaray ve Beşiktaş'ın bazı tribünlerinin bloke edilmesine karar verdi.

Kurulun aldığı kararlar şu şekilde:

"1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 04.02.2023 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT´nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI VIP TRİBÜNÜ VIP SAĞ blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- GALATASARAY A.Ş. ´nin, 05.02.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT´nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 407, 408, 206, 207, 106, 107 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.´nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 126.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT´nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu DOĞU TRİBÜNÜ 111, 113 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- TRABZONSPOR A.Ş. ´nin, 05.02.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- ARABAM.COM KONYASPOR Kulübü hakkında, 25.02.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ARABAM.COM KONYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, Hakemler ve Diğer Müsabaka Görevlilerine Toplu Müdahale nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada ARABAM.COM KONYASPOR Kulübü´nün sporcuları MAME BRIAM DIOUF hakkında, müsabakada görmüş olduğu ilk sarı kart ve cezai uygulamaların kaldırılmasına ilişkin talebinin somut olayda şahısta hata hali bulunmadığından FDT'nin 86/2. ve 86/3. maddeleri uyarınca REDDİNE,

5- BİTEXEN GİRESUNSPOR Kulübü hakkında, 25.02.2023 tarihinde oynanan BİTEXEN GİRESUNSPOR-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, Hakemler ve Diğer Müsabaka Görevlilerine Toplu Müdahale nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

6- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, 25.02.2023 tarihinde oynanan BİTEXEN GİRESUNSPOR-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü hakkında, Hakemler ve Diğer Müsabaka Görevlilerine Toplu Müdahale nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

7- BEŞİKTAŞ A.Ş. ´nin, 26.02.2023 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının sahaya ve rakip takım mensubuna yönelik madeni para, bardak su ve plastik çakmak atmaları suretiyle meydana gelen saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT´nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu SPOR TOTO KUZEY ÜST TRİBÜNÜ 408 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.´nin, taraftarlarının rakip takım mensubuna yönelik çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle FDT´nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜN 108 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,


Karar verilmiştir."

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