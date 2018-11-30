Fenerbahçe'nin görevine son verdiği Phillip Cocu için bomba bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol Sport Gazetesi'nin haberine göre; Cocu'yla Barcelona'nın ilgilendiği ve takımın başına getirmek istediği belirtildi.

Çarşamba akşamı PSV ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı için Hollanda'ya giden ve mücadeleyi tribünden takip eden Cocu'nun Barcelona'da çalışmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Mücadelenin oynanacağı gün, Barcelona Başkan Yardımcısı Jordi Moix'in maçtan önce takımla gitmek yerine bireysel olarak Eindhoven'a gittiği ve Cocu'yla görüştüğü de diğer iddialar arasında.

Maçın ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Cocu, "Bu akşam maçı izlemek için buraya geldim. Bundan dolayı mutluyum ancak gelecekte neler olacağını asla bilemezsiniz" ifadelerini kullandı.

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