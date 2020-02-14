Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'e kiraladığı Diagne, Belçika kulübünde zor bir dönem geçiriyor... İlk yarıda disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı kalan Senegalli golcü, özür dilemesine rağmen affedilmedi.

Diagne'nin özrünü veto eden Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, Mbaye Diagne ile ilgili soruları yanıtladı. Senegalli oyuncunun durumu ile ilgilenmediğini kaydeden teknik adam, "Diagne takımdan ayrı çalışıyor. Onunla ilgili konuşmak istemiyorum. Ben, takımda bizimle birlikte idman yapan oyuncularla ilgileniyorum" dedi.

"EVET, KAPI ŞU ANDA KAPALI"

"Diagne'ye kapı kapalı mı?" şeklindeki soruyu da yanıtlayan Clement, "Kapı şu anda kapalı, evet. Şu anda bu konuyla ilgilenmiyorum" ifadelerini kullandı. Mbaye Diagne, devre arası transfer döneminin sona ermesinin ardından "Pişmanım" diyerek özür dilemiş ancak Club Brugge tarafından bu özür kabul edilmemişti.