Pilotaj Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Pilotaj Bölümü İş İmkanları

Pilotaj Bölümü Nedir?

Pilotaj, hava aracını kullanabilecek teorik, patik, teknik bilgi ve becerileri kapsayan disiplinler bütünüdür. Pilotaj bölümü nedir dediğimizde ise saydığımız bu becerilerin eğitiminin verildiği programın adı olduğunu söyleyebiliriz. Pilotaj bölümünde öğrencilere teorik ve pratik uçuş eğitimi verilerek, onları sivil veya ticari pilot pozisyonuna uygun hale getirmek amaçlanır. Bu bölümde öğrenciler, çok yönlü bir eğitime tabii tutulurlar. Öğrenciler, uçakların çalışma prensipleri, navigasyon, havacılık hukuku, meteoroloji gibi birçok konuda kapsamlı eğitimler alır. Elbette verilen derslerin en önemli parçalarından biri uygulamalı uçuş eğitimleridir. Pilotaj bölümünde okumak isteyen öğrencilerin pek çok yeterliliğe sahip olmaları beklenir. Ciddi bir sorumluluk ve disiplin bilinci gerektiren meslekle ilgili, Pilotaj bölümü eğitim süresi kaç yıl sorusuna, pilot adayları tarafından cevap aranıyor.

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Pilotaj Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Pilotaj bölümü sıkı ve detaylı bir eğitim gerektirdiği için bir lisans programıdır. Eğitim süresi 4 yıl olup 8 yarıyıla tekabül eder. Ancak uçuş eğitimleri nedeniyle bu süre uzayabilmektedir. Ayrıca bölümün yer aldığı pek çok üniversitede 1 yıl hazırlık sınıfında okuma zorunluluğu da bulunur. Eğitim boyunca öğrencilerin hem teorik hem de pratik dersler aldığından söz etmiştik. Pilot adayları pratik dersleri genellikle uçuş simülatörleri ile gerçekleştirir. Türkiye'de birçok üniversite, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yani kısaca SHGM onaylı uçuş okullarıyla iş birliği yaparak, Pilotaj eğitimi verir. Pilotaj bölümünde kariyer yapmak isteyenler, eğitim içeriğinin detaylarını merak ediyor. Pilotaj bölümü derslerinden bazı temel derslere örnek verecek olursak şu şekilde bir sıralama yapabiliriz;